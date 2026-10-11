Đạo Trù chuyển mình từ các chính sách giảm nghèo

Đạo Trù hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới khang trang, trù phú. Hành trình vượt khó của địa phương là minh chứng sống động cho hiệu quả từ những chủ trương, chính sách giảm nghèo đúng đắn, hợp lòng dân.

Mô hình trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Đạo Trù.

Là xã miền núi có địa hình phức tạp với 76% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, Đạo Trù từng đối mặt với nhiều rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội, khiến đời sống người dân bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo luôn ở mức cao. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và việc triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, địa phương đang vươn mình mạnh mẽ, thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Sự đổi thay thể hiện rõ nét qua hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp toàn diện. Những con đường đất lầy lội trước kia nay đã được bê tông, nhựa hóa, thông suốt đến từng ngõ xóm. Điện lưới ổn định đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Trường học, trạm y tế được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Hạ tầng đồng bộ không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo đòn bẩy thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư tại địa phương.

Bên cạnh hạ tầng, các chính sách hỗ trợ sản xuất được xác định là chìa khóa giảm nghèo bền vững. Địa phương tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình trồng rau an toàn, cây ăn quả, cây dược liệu và chăn nuôi tập trung an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường hình thành và phát huy hiệu quả.

Việc lồng ghép nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề và đẩy mạnh xuất khẩu lao động đã mở ra hướng đi vững chắc cho các hộ nghèo.

Khai thác lợi thế về đất đai và nhân lực, xã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Các ngành nghề như mộc, cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ...được mở rộng quy mô, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Toàn xã hiện có 16 hợp tác xã hoạt động đa dạng từ sản xuất nông nghiệp, thuốc nam đến giao thông vận tải, thương mại. Sự bứt phá này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Tính đến đầu năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%.

Mô hình trồng bưởi, ổi theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình ông Bùi Văn Kiên, thôn Đồng Quạ cho lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Thành công lớn nhất trong công tác giảm nghèo ở Đạo Trù không chỉ nằm ở các chỉ tiêu tăng trưởng, mà là sự thay đổi căn bản trong tư duy của người dân. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước được thay thế bằng ý chí chủ động, tự lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Bùi Văn Kiên, thôn Đồng Quạ chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, quanh năm chỉ phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô. Được sự định hướng, hỗ trợ kỹ thuật của chính quyền địa phương và các chính sách ưu đãi của Nhà nước, gia đình mạnh dạn cải tạo vườn đồi để phát triển gần 2 ha bưởi và ổi theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình đang mang lại lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng/năm. Nghĩ lại, nếu mình cứ rụt rè, cứ đợi hỗ trợ thì làm sao có được cơ ngơi như ngày hôm nay”.

Theo đồng chí Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, diện mạo xã khởi sắc như hôm nay là nhờ địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan trọng hơn, chính quyền đã khơi dậy được nội lực trong Nhân dân, biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thành động lực để bà con tự thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Trong giai đạn tới, xã tiếp tục tập trung hoàn thiên hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững gắn với dịch vụ, du lịch để giữ vững và nâng cao hơn nữa thu nhập, chất lượng đời sống cho Nhân dân.

Bức tranh kinh tế - xã hội tươi sáng của Đạo Trù hôm nay là minh chứng cho thấy, khi lòng dân đồng thuận và các chính sách giảm nghèo thực sự đi vào chiều sâu, mỗi vùng quê miền núi đều có thể tự tin viết nên câu chuyện kỳ tích của riêng mình.

Trần Tỉnh