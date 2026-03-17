Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát

Chiều 17/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát (khu phố đi bộ), phường Thanh Miếu.

Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và lãnh đạo phường Thanh Miếu.

Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu có quy mô hơn 14,2ha, tổng mức đầu tư gần 968 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô làm chủ đầu tư. Dự án gồm 387 căn nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 213.000m2.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng và triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc. Tổng giá trị thực hiện ước đạt gần 689 tỷ đồng, trong đó, một số hạng mục đạt tiến độ cao như: San nền đạt 90%, hệ thống thoát nước đạt 85%, bể nhạc nước hoàn thành 100%, hạng mục tháp đồng hồ đạt khoảng 84%, nhà phố đạt khoảng 35%.

Tuy nhiên, dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn khoảng 19% diện tích chưa được bàn giao. Đáng chú ý, còn 88 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, việc di dời mồ mả cũng chưa hoàn tất, còn khoảng 65 trong gần tổng số gần 1.000 ngôi mộ chưa được di chuyển theo kế hoạch. Nguyên nhân được xác định do dự án đã hết thời hạn thực hiện, dẫn đến việc địa phương chưa thể ban hành phương án bồi thường mới. Chủ đầu tư hiện đang hoàn thiện thủ tục xin gia hạn tiến độ, dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu: UBND phường Thanh Miếu phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô rà soát, xác định lại quy mô, diện tích Trường mầm non Hoa Mai trên cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của khu vực; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng để thống nhất các chỉ tiêu, quy mô diện tích trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư chủ động trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng để kịp thời giải quyết theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô chủ động tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nội dung điều chỉnh cần tập trung vào việc di chuyển vị trí Trường mầm non Hoa Mai; rà soát, điều chỉnh diện tích các ô đất tái định cư bảo đảm phù hợp với thực tế từng hộ dân.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với UBND phường Thanh Miếu tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân thuộc diện tái định cư. Việc điều chỉnh quy hoạch không làm giảm các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, xác định lại nghĩa vụ tài chính theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

