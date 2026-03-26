Để vụ nuôi thủy sản mới bội thu

Sau khi thu hoạch sản phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm này, các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đang bắt tay vào vụ mới. Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và Môi trường, người nuôi thủy sản nên chuyển dần sang nuôi theo hướng an toàn sinh học, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.

Rút nước, phơi ao để khử trùng trước khi vào vụ mới luôn được gia đình ông Trần Trung Kiên, xã Vĩnh Chân thực hiện triệt để nhằm có vụ cá mới khỏe mạnh.

Sau khi thu hoạch cá bán ra trước và trong Tết, gia đình ông Trần Trung Kiên ở xã Vĩnh Chân thực hiện việc phơi ao, rải vôi bột nhằm khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh trước khi lấy nước vào để nuôi cá vụ mới. Với tổng diện tích hơn 10ha mặt nước, gia đình ông Kiên chia thành nhiều khu ao nuôi cá khác nhau theo hình thức thâm canh, rải vụ nên có tôm, cá bán quanh năm.

Ông Kiên cho biết, trong nuôi thủy sản, công tác phòng bệnh giữ vai trò đặc biệt quan trọng do bệnh trên cá, tôm khó phát hiện hơn so với vật nuôi trên cạn, nhất là các bệnh do ký sinh trùng phát sinh từ nguồn nước ô nhiễm.

Theo ông Kiên, 3 năm qua gia đình đã chuyển hơn 1ha diện tích sang nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm được thị trường đánh giá cao, giá bán ổn định. Thời gian tới, gia đình dự kiến mở rộng diện tích nuôi theo hướng này lên khoảng 5ha. Hiện, nhiều hộ nuôi thủy sản quy mô lớn trong xã cũng đang chuyển dần sang nuôi thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Người nuôi thủy sản ở xã Lâm Thao thu hoạch những mẻ cá cuối cùng trước khi vệ sinh ao để vào vụ mới.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có gần 19,9 nghìn ha diện tích nuôi thủy sản; nuôi thâm canh cá lồng trên sông, hồ đạt 6.649 lồng; tổng sản lượng năm 2025 đạt xấp xỉ 84 nghìn tấn. Trong cơ cấu giống nuôi, các loài đặc sản, bản địa có giá trị kinh tế cao như cá lăng, nheo, ngạnh, tôm càng xanh, ốc nhồi... chiếm khoảng 60%.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai nuôi cá nước lạnh tại một số địa phương có điều kiện phù hợp như Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Sơn. Công tác sản xuất, cung ứng giống được chú trọng, với trên 4 cơ sở ương nuôi, 1 doanh nghiệp, 2 làng nghề, 18 cơ sở kinh doanh và 15 khu ương nuôi giống, tổng diện tích khoảng 345ha, cung ứng từ 4,9-5 tỷ con giống mỗi năm.

Tuy nhiên, thời gian qua, người nuôi thủy sản gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán phụ thuộc thương lái, thiếu ổn định. Việc xây dựng thương hiệu, liên kết tiêu thụ còn hạn chế. Ngoài ra, thiếu nhân lực chuyên ngành tại cơ sở cũng ảnh hưởng đến công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật.

Mô hình nuôi thủy sản thâm canh “sông trong ao” ở xã Tam Nông giúp kiểm soát tốt bệnh dịch, bảo đảm cho đàn cá phát triển khỏe mạnh.

Theo đồng chí Phan Thị Luyến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, đơn vị đã tăng cường theo dõi, hướng dẫn quy trình nuôi, khuyến khích áp dụng công nghệ mới như mô hình “sông trong ao”, nuôi thâm canh các đối tượng chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương rà soát các diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả, chuyển sang mô hình kết hợp cá - lúa hoặc chuyên cá nằm trong quy hoạch và nuôi thủy sản theo hướng an toàn để kiểm soát dịch bệnh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời khuyến cáo người nuôi nên mua giống tại các cơ sở ương nuôi đảm bảo điều kiện về chất lượng, có uy tín, tránh mua con giống trôi nổi trên thị trường tránh thiệt hại kinh tế có thể xảy ra.

Để ngành thủy sản có thể phát triển ổn định và bền vững, thực sự mang lại hiệu quả kinh tế thì bên cạnh việc khuyến khích người nuôi chuyển dần sang nuôi an toàn sinh học, VietGAP, các cơ quan chức năng cũng cần hỗ trợ người nuôi trong việc tăng cường công tác dự báo thị trường và liên kết với các tỉnh, thành phố trên cả nước trong việc tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các địa phương tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, hợp tác xã để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, cửa hàng tiện ích...

Quân Lâm