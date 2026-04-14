Đề xuất 9 nhóm đối tượng tiếp nhận vào viên chức

Tại dự thảo Nghị định đang xây dựng, Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng tiếp nhận vào viên chức.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã vào viên chức trong dự thảo nghị định mới.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức nhằm thay thế Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP).

Đáng chú ý, về tuyển dụng viên chức, Bộ Nội vụ cho biết quy định tiếp nhận vào viên chức đối với cán bộ, công chức cấp xã không phù hợp do Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 không còn đối tượng này.

So với quy định tại Nghị định hiện hành, dự thảo Nghị định đã lược bỏ: Toàn bộ nội dung quy định về tập sự; Quy định về sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào viên chức khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng hoặc khi dự thi vòng 1 tuyển dụng viên chức; Đối tượng tiếp nhận vào viên chức là cán bộ, công chức cấp xã;

Bỏ quy định bắt buộc thi ngoại ngữ tại Vòng 1, theo đó giao cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tổ chức thi trong trường hợp vị trí việc làm có yêu cầu về ngoại ngữ; Hình thức tổ chức thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) gồm thực hành hoặc kết hợp viết và phỏng vấn.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất đối tượng tiếp nhận vào viên chức gồm:

Một là, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng;

Hai là, người có đủ 5 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thời gian công tác tại điểm này là thời gian làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ có yêu cầu trình độ đào tạo phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Trường hợp có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn.

Ba là, người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định bằng văn bản chuyển công tác đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhưng vẫn làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận;

Bốn là, người có trình độ tiến sĩ trở lên (được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định) đang làm việc tại cơ quan, tổ chức có trụ sở hoặc chi nhánh được thành lập ở nước ngoài hoặc tại cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở hoặc chi nhánh được thành lập ở Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ 03 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận;

Năm là, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các nghề truyền thống theo quy định của pháp luật chuyên ngành và về ngành, lĩnh vực;

Sáu là, người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Bảy là, Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đang ký hợp đồng lao động làm việc tại xã;

Tám là, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1.7.2025.

Cuối cùng, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

