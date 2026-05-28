Siết chặt công tác quản lý đất đai

Quản lý nhà nước về đất đai là lĩnh vực khó và phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển bền vững của địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý từng bước được nâng lên, góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các hành vi như lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm trong quản lý đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường; vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng hay sai phạm tại các dự án sử dụng đất vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Một số vụ việc kéo dài, chậm được phát hiện và xử lý, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân ở xã Hy Cương đã nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, hoàn trả hiện trạng đất trên phần diện tích vi phạm.

Nguyên nhân của những tồn tại trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai; việc lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt, còn xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý. Trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy rõ nét; công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm còn chậm, thiếu kiên quyết.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai hiệu quả chưa cao; hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai còn thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở cơ sở còn thiếu và hạn chế về chuyên môn; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ.

Trước thực trạng trên, nhiều địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh. Tại xã Thái Hòa, sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, qua rà soát địa phương còn 137 trường hợp vi phạm đất đai, chủ yếu là lấn chiếm đất công và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Thái Hòa đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ các trường hợp vi phạm; đồng thời xác định rõ những “điểm nghẽn” trong quản lý và sử dụng đất để xây dựng lộ trình xử lý phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đồng chí Trần Duy Kiên - Trưởng phòng Kinh tế xã Thái Hòa cho biết: “Địa phương đã chủ động rà soát, phân loại, phân nhóm các trường hợp vi phạm để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh áp dụng máy móc, dàn trải. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm mới phát sinh. Đặc biệt, xã chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai; gắn trách nhiệm trực tiếp đối với việc đôn đốc, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Với tinh thần xử lý nghiêm túc, kiên quyết, không để phát sinh vi phạm mới, từ khi sáp nhập đến nay, xã Thái Hòa đã xử lý 61 trường hợp vi phạm. Trong đó, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 15 vụ vi phạm mới phát sinh; xử lý 46 vụ việc tồn tại từ giai đoạn trước”.

Nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh; xử lý dứt điểm những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai từ các giai đoạn trước.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đồng bộ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phép xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cùng với đó, các địa phương chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, gia đình, cá nhân. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trong quản lý, sử dụng đất đai cũng được phát huy.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đất đai; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kiên quyết xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Lệ Oanh