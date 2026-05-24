Tìm căn cứ công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Đức Trang

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhận được đơn của ông Bùi Văn Phẩm ở khu 22, xã Vạn Xuân. Trong đơn, ông đề nghị được tìm hiểu rõ các thủ tục để công nhận liệt sĩ đối với anh trai của ông đã hy sinh năm 1951. Ngay sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, phóng viên đã tìm hiểu sự việc.

Ông Bùi Văn Phẩm làm việc tại UBND xã Vạn Xuân.

Đơn của ông Bùi Văn Phẩm nêu rõ: anh trai của ông tên là Bùi Đức Trang, sinh năm 1926 tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cũ. Năm 1947, anh trai ông cùng nhiều thanh niên khác của huyện Tam Nông lúc bấy giờ đã tham gia làm đường giao thông liên lạc khu 14. Cuối năm 1950, ông Bùi Đức Trang công tác tại Huyện ủy Mai Đà, tỉnh Hòa Bình.

Tháng 6/1951, trong khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Lý Thường Kiệt tại tỉnh Ninh Bình, ông Bùi Đức Trang đã hy sinh tại thôn Ỷ Na, xã Gia Lâm, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thông tin này gia đình có được theo giấy báo của cơ quan ông Trang làm việc. Năm 1952, gia đình ông Bùi Văn Phẩm bị hỏa hoạn nên các giấy tờ đều bị cháy. Từ đó đến nay, gia đình ông chưa nhận được giấy tờ nào công nhận liệt sĩ đối với anh trai ông là ông Bùi Đức Trang.

Trong đơn gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Phẩm gửi kèm các giấy tờ của một vài người cùng công tác với ông Bùi Đức Trang xác nhận ông Bùi Đức Trang là liệt sĩ. Các giấy tờ này đều được xác nhận từ năm 2001.

Tại nhà riêng của ông Bùi Văn Phẩm ở khu 22, xã Vạn Xuân vẫn còn những giấy tờ liên quan đến việc xác minh anh trai ông là ông Bùi Đức Trang là liệt sĩ. Các giấy tờ bao gồm giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sĩ, biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ, phiếu xác minh người mất tin, mất tích chưa được giải quyết chế độ chính sách.

Ông Bùi Văn Phẩm thông tin: “Từ năm đó, gia đình vẫn đau đáu muốn được công nhận thân nhân là liệt sĩ vì anh trai tôi đi phục vụ chiến dịch. Các hồ sơ tôi gửi đi từ năm đó đến bây giờ, có cơ quan hồi âm, có cơ quan chưa trả lời. Gia đình mong muốn, các cơ quan chuyên môn tra cứu hồ sơ hoặc hướng dẫn gia đình làm những thủ tục cần thiết để mong muốn anh trai tôi được công nhận là liệt sĩ.”

Theo ông Phẩm, trước khi mất, bố đẻ ông luôn trăn trở vì anh trai Bùi Đức Trang vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.

“Tôi làm đơn từ năm 2001, gửi một số cơ quan nhưng không có trả lời. Riêng gửi về Cục người có công thì được trả lời chung chung là tiếp tục hỏi cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ. Gia đình liên tục gửi hồ sơ nhưng vẫn không được hướng dẫn cụ thể. Hiện tại, gia đình mong muốn tiếp tục được bổ sung những hồ sơ, tài liệu xác nhận của các nhân chứng và gửi cơ quan chức năng để sớm được hướng dẫn và trả lời” - ông Bùi Văn Phẩm chia sẻ thêm.

Những tập hồ sơ đã úa màu thời gian vẫn được ông Phẩm cẩn thận mở ra, xem lại nhiều lần như một cách để tiếp tục nối dài hành trình đi tìm thông tin về người anh trai đã hy sinh từ hơn 70 năm trước. Với gia đình ông, mỗi giấy tờ, lời kể được lưu lại đến hôm nay đều là hy vọng để có thêm căn cứ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cũng như tìm lại nơi an nghỉ của người thân đã mãi mãi không trở về sau chiến tranh.

Ông Nguyễn Hồng Thịnh - Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết: ngày 7/5/2026, Sở đã tiếp nhận đơn đề nghị của ông Bùi Văn Phẩm liên quan đến việc xem xét, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Đức Trang. Trong hồ sơ gửi kèm, ông Phẩm đã cung cấp một số giấy tờ, đơn xác nhận cùng các tài liệu liên quan phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Sở Nội vụ đã chỉ đạo phòng Người có công nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu các căn cứ liên quan và hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngày 14/5/2026, Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời công dân; đồng thời hướng dẫn ông Bùi Văn Phẩm làm việc trực tiếp với UBND xã Vạn Xuân để được kiểm tra, xác minh và hướng dẫn chi tiết hơn đối với các giấy tờ, hồ sơ liên quan trong quá trình hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ. Việc này được thực hiện theo quy định tại điều 18, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo rà soát của phòng Người có công, Sở Nội vụ, trong các hồ sơ hiện còn lưu giữ tại đơn vị không còn danh sách hay hồ sơ liên quan đến việc đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp ông Bùi Đức Trang.

Đại diện phòng Người có công cho biết, hiện đơn vị chủ yếu lưu trữ các hồ sơ đã được giải quyết và công nhận chế độ người có công, liệt sĩ theo quy định qua từng thời kỳ.

Trong văn bản trả lời công dân ngày 14/5/2026, Sở Nội vụ cũng nêu rõ: Hiện chưa có hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Đức Trang tại xã Vạn Xuân và hướng dẫn công dân liên hệ UBND xã để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ cho biết, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết theo quy định; đồng thời khẳng định đã có văn bản trả lời trực tiếp công dân liên quan đến nội dung này.

Theo cán bộ chuyên môn phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Xuân, với các trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ, hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ các căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành. Trong khi đó, nhiều giấy tờ gốc liên quan đến trường hợp ông Bùi Đức Trang hiện gia đình không còn lưu giữ được, nên việc xác minh, bổ sung hồ sơ sẽ cần thêm thời gian cũng như các tài liệu đối chiếu từ cơ quan, đơn vị liên quan trước đây.

Bà Đặng Thị Tố Uyên, công chức phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Xuân cho biết: “Khi nhận được đơn chuyển của Sở Nội vụ, tôi đã nghiên cứu các văn bản liên quan đến giải quyết chế độ của liệt sĩ. Tuy nhiên, trong đơn của ông Phẩm trình bày không có hồ sơ kèm theo, nên tất cả hồ sơ này còn đang bị thiếu. Hồ sơ gốc gia đình báo đã bị cháy. Tôi đã hướng dẫn gia đình tới đơn vị ông Trang công tác để xin sao lại hồ sơ gốc, rồi chuyển lên phòng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bước thực hiện tiếp theo.”

Theo quy định tại Nghị định số 131 của Chính phủ, việc xem xét công nhận liệt sĩ phải căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Vì vậy, nhiều giấy xác nhận của nhân chứng mà gia đình ông Phẩm thu thập trước đây sẽ cần tiếp tục được đối chiếu, bổ sung thêm các căn cứ pháp lý khác để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo UBND xã Vạn Xuân, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, địa phương chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp ông Bùi Đức Trang. Tuy nhiên, nếu gia đình tiếp tục bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát, hoàn thiện các bước theo quy định trước khi đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ông Hoàng Đăng Thưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết: “Đối với trường hợp đơn của ông Bùi Văn Phẩm ở khu 22, từ ngày 1/7/2025 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đơn hay hồ sơ nào để thực hiện việc công nhận hay trình lên cấp trên để công nhận liệt sĩ đối với anh trai của ông là ông Bùi Đức Trang. Nếu sau này gia đình ông Phẩm có bổ sung hồ sơ hay có nội dung đề nghị thực hiện các bước để công nhận, chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn của xã phối hợp và xin ý kiến để đề xuất với cơ quan cấp trên thực hiện công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Đức Trang.”

Sau buổi làm việc với cán bộ chuyên môn của xã, ông Bùi Văn Phẩm cho biết, gia đình đã hiểu rõ hơn những giấy tờ, căn cứ cần tiếp tục tìm kiếm và bổ sung trong thời gian tới. Dù việc rà soát lại hồ sơ sau nhiều năm gặp không ít khó khăn, song việc được hướng dẫn cụ thể cũng giúp gia đình có thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan. Gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các tài liệu liên quan đến quá trình tham gia kháng chiến của ông Bùi Đức Trang để củng cố hồ sơ.

Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Bùi Đức Trang, ông Bùi Văn Phẩm cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật.

Liên Phương