Đề xuất bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 của Chính phủ quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Sửa đổi, bổ sung đối tượng miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc

Theo Bộ Xây dựng, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với người có công; phát huy tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ vận chuyển hàng hoá cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất; trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục ĐBVN tiếp thu ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định các đối tượng miễn thu phí như sau:

(i) Xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ có văn bản xác nhận di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định ;

(ii) Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa cứu trợ đến những vùng bị thiên tai theo quyết định huy động hoặc theo văn bản điều phối của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, các cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm, kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến; kiểm tra công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Phương tiện của các cơ quan, đơn vị nêu trên hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, duy trì điều kiện khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kịp thời các sự cố trên tuyến cao tốc; không phục vụ mục đích kinh doanh hoặc vận tải thương mại. Hàng năm, ngân sách nhà nước phải bố trí một khoản kinh phí cho công tác này.

Do vậy, để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sự cố trên tuyến cao tốc, không bị chậm trễ bởi các thủ tục soát vé; cũng như giảm bớt quy trình thanh quyết toán, hoàn trả chi phí sử dụng đường bộ từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó tinh gọn thủ tục giấy tờ; trên cơ sở ý kiến, đề xuất của các cơ quan quản lý đường bộ, Cục ĐBVN tiếp thu ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị định đối tượng miễn thu phí như sau: "Xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, tuần kiểm, kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý".

Theo đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

"1. Bổ sung điểm c khoản 5 như sau:

"c) Xe, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ có văn bản xác nhận di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

"10. Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa cứu trợ đến những vùng bị thiên tai theo quyết định huy động hoặc theo văn bản điều phối của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

3. Bổ sung khoản 11 như sau:

"11. Xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, tuần kiểm, kiểm tra hiện trường, xử lý sự cố và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc phạm vi quản lý."

Theo chinhphu.vn