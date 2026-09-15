Khẩn trương đặt biển báo xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn; nghiên cứu sửa đổi Thông tư 38/2024/TT-BGTVT

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Khẩn trương đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc...

Thông báo số 482/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ nêu rõ yêu cầu: Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Khẩn trương đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc...

Giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc

Việc bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông là cần thiết

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết, phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam tham gia là thành viên; các quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông được quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trong đó, thường xuyên yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông phải chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề.

Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gây mất an toàn và tai nạn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giữ khoảng cách an toàn

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về khoảng cách an toàn, nhất là khi triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn còn một số hạn chế nhất định cả về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế, thời gian triển khai chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông...

Để bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là giao thông trên đường cao tốc, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải).

Việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT (quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ) phải bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Trong đó lưu ý cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khẩn trương đặt biển báo trên cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

Trước mắt, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc để người điền khiển phương tiện biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp trong trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp để người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan theo quy định của pháp luật, trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc đảm bảo an toàn.

Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông.

Đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai.

Không gây ùn tắc và xung đột giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động xử phạt, nhất là trong các dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

Toàn văn Thông báo số 482/TB-VPCP về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông đường bộ

Theo chinhphu.vn