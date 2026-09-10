Công chức chuyển làm giáo viên có phải thi tuyển?

Ông Huỳnh Văn Cầu (Quảng Ngãi) là công chức Văn phòng Đảng ủy xã, có bằng kỹ sư Nông học, đã hoàn thành bổ sung các học phần thuộc lĩnh vực công nghiệp, có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm môn Công nghệ THCS và đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí việc làm giáo viên môn Công nghệ.

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tiếp nhận ông Cầu làm giáo viên.

Khoản 3 Điều 17 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 quy định công chức đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản chuyển sang làm viên chức thì không phải thực hiện quy định tuyển dụng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17. Tuy nhiên, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP chưa quy định cụ thể trình tự, thủ tục đối với trường hợp này.

Ông Cầu hỏi, khoản 3 Điều 17 Luật Viên chức có được áp dụng trực tiếp để chuyển công chức sang viên chức hay phải chờ văn bản hướng dẫn? Trường hợp được áp dụng thì có phải thi tuyển, xét tuyển hoặc sát hạch không và trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 17 Luật Viên chức năm 2025 quy định: “Đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện quy định tuyển dụng tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Do đó, đề nghị ông Huỳnh Văn Cầu liên hệ với cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 58, 59 và 60 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn