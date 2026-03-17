Đi Phú Quốc bằng tàu hay máy bay? Những điều cần biết trước khi đặt vé

Phú Quốc là điểm du lịch biển đảo được yêu thích nhất Việt Nam hiện nay và câu hỏi về phương tiện di chuyển luôn là mối quan tâm đầu tiên của du khách. Tàu cao tốc hay máy bay – mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với những nhóm đối tượng khác nhau.

Đi từ đâu quyết định tất cả

Yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn phương tiện không phải là giá vé hay tốc độ – mà là điểm xuất phát.

Với du khách từ các tỉnh miền Tây như: Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, tàu cao tốc gần như là lựa chọn mặc định. Từ bến tàu Rạch Giá, thời gian di chuyển ra Phú Quốc khoảng 2 giờ 20 phút. Từ bến Hà Tiên còn ngắn hơn, chỉ 1 giờ 20 phút do khoảng cách chỉ 45km so với 120km từ Rạch Giá.

Với du khách từ TP.HCM, bài toán phức tạp hơn. Máy bay mất khoảng 65 phút trên không, nhưng tính đủ từ cửa nhà đến đảo – bao gồm đường ra sân bay, check-in, chờ và di chuyển từ sân bay Phú Quốc vào trung tâm – thực tế mất 3,5 đến 4,5 tiếng. Đi tàu từ TP.HCM phải qua xe khách khoảng 250km đến Rạch Giá (5-6 tiếng), sau đó lên tàu, tổng hành trình khoảng 8-9 tiếng. Rõ ràng máy bay nhanh hơn từ điểm xuất phát này – nhưng đó chưa phải toàn bộ câu chuyện.

Chi phí: Tàu có lợi thế rõ ràng với nhóm đông người

Giá vé tàu cao tốc tuyến Rạch Giá – Phú Quốc hiện dao động từ 315.000đ (hạng ECO) đến 500.000đ (hạng VIP) một chiều, đã bao gồm VAT và bảo hiểm. Trẻ em từ 6-11 tuổi được giảm 30%, dưới 6 tuổi miễn phí hoàn toàn.

Vé máy bay HCM – Phú Quốc đặt sớm có thể xuống còn 650.000 – 800.000đ, nhưng đặt muộn hoặc vào dịp lễ Tết thường vọt lên 1,5 – 3,6 triệu đồng mỗi chiều. Với gia đình 4 người gồm 2 trẻ nhỏ, tổng chi phí đi tàu thường rẻ hơn máy bay từ 2 đến 4 triệu đồng cho một chiều – một khoản chênh lệch đáng kể.

Tàu còn là lựa chọn duy nhất nếu bạn muốn mang xe máy ra đảo. Phí vận chuyển xe số là 100.000đ, xe tay ga thông thường 110.000đ, xe SH hoặc Vespa 150.000đ trên tuyến Rạch Giá – Phú Quốc. Không có hãng hàng không nào cung cấp dịch vụ này.

Tàu hai thân hiện đại không giống tàu cũ ngày xưa

Nhiều người còn e ngại tàu vì ký ức về những chuyến tàu một thân cũ hay lắc và ồn. Thực tế hiện nay đã khác. Tàu cao tốc hai thân (catamaran) với thiết kế vỏ hợp kim nhôm và động cơ công nghệ cao có độ ổn định vượt trội, ít chịu ảnh hưởng của sóng hơn đáng kể. Không gian nội thất rộng rãi, máy lạnh mát, có boong ngoài trời để ngắm biển.

Tuy nhiên, trong mùa biển động từ tháng 6 đến tháng 9, rủi ro hoãn hoặc hủy chuyến vẫn có thể xảy ra. Du khách đi trong thời điểm này nên theo dõi thông báo từ hãng tàu trước 24-48 giờ và chuẩn bị phương án dự phòng.

Ai nên chọn tàu, ai nên chọn máy bay?

Đi Phú Quốc bằng tàu hay máy bay? Tàu phù hợp hơn với gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi (không phải chen chúc sân bay, trẻ em được miễn hoặc giảm giá vé sâu), nhóm đông người từ 4 người trở lên, du khách mang nhiều hành lý hoặc xe máy, người xuất phát từ miền Tây, và những ai đi trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.

Máy bay phù hợp hơn với người đi từ Hà Nội, miền Trung hoặc nước ngoài, những ai có lịch trình gấp và ngân sách không phải ưu tiên hàng đầu, và người đi 1-2 người ít hành lý đã có vé rẻ đặt sớm.

Nếu bạn vẫn còn phân vân đi Phú Quốc bằng tàu hay máy bay, câu trả lời tốt nhất luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của chính bạn – điểm đi, số người, thời điểm và ngân sách. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ có lựa chọn phù hợp hay chưa phù hợp.

