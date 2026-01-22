Điều trị viêm va, viêm amidan bằng coblator tại Lạc Việt: Nhẹ nhàng - ít chảy máu - phục hồi nhanh

{title}
Coblator là công nghệ điều trị hiện đại, sử dụng năng lượng sóng cao tần trong môi trường dung dịch muối sinh lý để tạo ra plasma ở nhiệt độ thấp (khoảng 40-70°C). Nhờ đó, bác sĩ có thể loại bỏ tổ chức VA và amidan viêm một cách chính xác, hạn chế tối đa tổn thương mô lành xung quanh.
Trong điều trị viêm VA, viêm amidan, Coblator được ứng dụng trong nạo VA hoặc cắt amidan. Công nghệ plasma nhiệt độ thấp giúp bóc tách mô viêm nhẹ nhàng, kiểm soát tốt chảy máu, giảm đau, đặc biệt phù hợp với trẻ em.
Những ưu điểm vượt trội của Coblator: Ít đau sau thủ thuật/phẫu thuật; ít chảy máu, giảm nguy cơ biến chứng; thời gian thực hiện nhanh chóng; phục hồi nhanh, sớm ăn uống và sinh hoạt bình thường; giảm nguy cơ nhiễm trùng nhờ vết mổ nhỏ, nhanh lành; độ chính xác cao, hạn chế tái phát; an toàn cho cả trẻ em và người lớn khi được chỉ định đúng.
Phương pháp này thường được chỉ định trong các trường hợp: Viêm VA, viêm amidan tái phát nhiều lần; VA quá phát gây nghẹt mũi, ngủ ngáy, khó thở; Amidan quá phát gây nuốt vướng, ngủ ngáy, viêm đường hô hấp tái diễn; Điều trị nội khoa không còn hiệu quả hoặc xuất hiện biến chứng
Với nhiều ưu điểm nổi bật, phương pháp điều trị viêm VA, viêm amidan bằng công nghệ Coblator hiện đang được Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt triển khai hiệu quả. Phương pháp được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ Tai Mũi Họng giàu kinh nghiệm, uy tín, cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, đảm bảo chất lượng và vô trùng nghiêm ngặt.
Trong quá trình thăm khám và điều trị, Coblator đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người bệnh, được đánh giá là giải pháp an toàn - ít đau - hiệu quả cao, giúp bệnh nhân, đặc biệt là trẻ nhỏ, giảm bớt lo lắng khi phẫu thuật và nhanh chóng hồi phục.
Nếu bạn hoặc người thân đang gặp các bệnh lý tương tự, hãy liên hệ Bệnh viện Lạc Việt để được tư vấn và chăm sóc y tế chuyên nghiệp - tận tâm - chất lượng.
ThS. BS. Đỗ Anh Bền - Bệnh viện Lạc Việt
