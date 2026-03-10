5 nhóm người không nên ăn cá khoai

Cá khoai (cá cháo) là thực phẩm giải nhiệt, thịt mềm và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức món ăn này một cách an toàn. Dưới đây là 5 nhóm người cần lưu ý để an toàn cho sức khỏe.

Cá khoai dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và được ưa chuộng nhờ tính mát nhưng không phải ai cũng có thể hấp thụ tốt loại thực phẩm này. Việc lạm dụng hoặc ăn không đúng đối tượng có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc cá khoai hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền sẵn có.

Cá khoai tuy bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Việc xác định đúng những đối tượng nên tránh loại cá này là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người thân.

1. Top 5 nhóm người nên tránh ăn cá khoai

Cá khoai là món ăn ngon và bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng có thể ăn.

Người có hệ tiêu hóa cực kỳ nhạy cảm hoặc đang bị tiêu chảy

Dù cá khoai hỗ trợ tiêu hóa tốt cho người bình thường nhưng đối với người đang bị rối loạn tiêu hoá cấp tính hoặc tiêu chảy, tính mát (hàn) của cá khoai có thể làm tình trạng trầm trọng hơn.

Do cá khoai có kết cấu lỏng lẻo, nhiều nước, dễ gây kích ứng đường ruột đang tổn thương, dẫn đến hiện tượng tiêu chảy không kiểm soát.

Người bị dị ứng hải sản và protein lạ

Cá khoai chứa một số loại protein đặc thù dễ gây dị ứng. Nếu bạn từng có tiền sử nổi mề đay, ngứa ngáy hoặc khó thở sau khi ăn cá biển, hãy cực kỳ cẩn trọng.

Các triệu chứng có thể xảy ra khi ăn cá khoai như ngứa cổ họng, sưng môi hoặc phát ban ngay sau khi ăn. Trong trường hợp nặng, có thể gây sốc phản vệ – một tình trạng cấp cứu y tế nguy hiểm.

Người mắc bệnh Gout (Gút)

Giống như nhiều loại hải sản khác, cá khoai chứa một lượng purin nhất định. Khi vào cơ thể, purin phân hủy thành acid uric.

Đối với bệnh nhân Gout, nồng độ acid uric cao sẽ kết tinh tại các khớp, gây ra các cơn đau nhức dữ dội và sưng tấy. Nếu bạn đang trong giai đoạn điều trị Gout, tốt nhất không đưa cá khoai vào thực đơn.

Người có cơ địa thể hàn, hay bị lạnh bụng

Những người thường xuyên bị lạnh tay chân, sợ lạnh hoặc dễ bị đau bụng khi ăn đồ sống lạnh nên hạn chế cá khoai. Do cá khoai có tính hàn rất mạnh, nếu không chế biến cùng các gia vị ấm nóng (gừng, ớt, rau răm), nó sẽ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể, gây mệt mỏi.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần cẩn trọng nguồn gốc

Bản thân cá khoai rất tốt, nhưng do thân cá mềm, dễ ươn nên một số tiểu thương thường sử dụng formol hoặc urê để tẩm ướp giữ cá tươi lâu. Đây là những hóa chất cực độc đối với sự phát triển của thai nhi và hệ thống miễn dịch non nớt của trẻ nhỏ. Chỉ nên ăn khi đảm bảo được nguồn gốc cá tươi sống hoàn toàn.

2. Sai lầm nguy hiểm khi ăn cá khoai

Bên cạnh nhóm đối tượng, cách ăn cũng quyết định độ an toàn:

Ăn cá khoai ươn: Cá khoai khi chết phân hủy rất nhanh, sinh ra histamine gây ngộ độc. Tuyệt đối không ăn cá có dấu hiệu bở thịt, mắt đục hoặc mùi lạ.

Nấu chưa chín kỹ: Cá khoai nhiều nước, dễ chứa ký sinh trùng nếu chỉ chần qua loa. Hãy đảm bảo cá được nấu chín hoàn toàn để tiêu diệt vi khuẩn.

Kết hợp sai thực phẩm: Tránh ăn cá khoai cùng các thực phẩm có tính hàn cao khác như nước đá, dưa chuột lạnh trong cùng một bữa ăn để tránh gây sốc cho dạ dày.

3. Cách chọn cá khoai tươi ngon, an toàn

Để giảm thiểu rủi ro, cần nằm lòng các quy tắc chọn cá:

Màu sắc: Cá tươi có màu trắng xám nhẹ, ánh bạc, không có màu trắng bệch (dấu hiệu ngâm hóa chất).

Độ đàn hồi: Thân cá phải còn săn chắc, khi ấn vào có độ nảy nhẹ, không bị lún hay nát.

Mang cá: Phải còn đỏ tươi, không có nhớt hay mùi hôi nồng.

Mắt cá: Cá tươi mắt phải trong veo, hơi lồi ra. Cá nhiễm hóa chất hoặc cá ươn thì mắt thường đục và lõm vào trong.

Mùi: Cá khoai tươi có mùi tanh của biển rất nhẹ. Nếu ngửi thấy mùi hăng hắc như mùi thuốc tẩy hoặc mùi hôi khó chịu, hãy tránh xa ngay lập tức.

Cá khoai là món ăn ngon và bổ dưỡng, nhưng những người thuộc nhóm đối tượng trên, hãy thay thế bằng các loại cá lành tính hơn như cá quả (cá lóc) hoặc cá thu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo suckhoedoisong.vn