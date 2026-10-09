Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thị

Sáng 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn tỉnh tại Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì buổi giám sát.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ. Việc phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã ngày càng rõ ràng, góp phần nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết công việc và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế quản lý, hướng dẫn chuyên môn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường bất động sản.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo các nội dung giám sát.

Một trong những mô hình nổi bật là việc triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm. Việc tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng duy trì mô hình hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên đối với 148 xã, phường thông qua các hội nghị trực tuyến, tập huấn và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nhóm thông tin. Các mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở, bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận tại buổi giám sát.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo của Sở Xây dựng; đồng thời đề nghị Sở làm rõ, điều chỉnh thống nhất một số nội dung liên quan.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch và quy chế kiến trúc; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ quy hoạch, bàn giao mốc giới để phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển đô thị, triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030. Đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ và chuyển đổi số, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của Sở Xây dựng và các địa phương để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Lê Hoàng