Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Đà Bắc

Chiều 12/10, tại xã Đà Bắc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI với cử tri 3 xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong.

Các ĐBQH tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri 3 xã vùng Đà Bắc.

Các ĐBQH tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà thông tin tới cử tri về chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri về chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 20/11/2026, chia thành 2 đợt.

Với 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến được xem xét, kỳ họp tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và thực hiện nhiệm vụ giám sát của Quốc hội.

Cử tri cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh giữa hai kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã vùng Đà Bắc đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơ chế phân bổ ngân sách, nguồn lực và bố trí biên chế phù hợp với khối lượng công việc, đặc thù địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, điện, viễn thông và các công trình hạ tầng thiết yếu; đẩy nhanh việc bố trí tái định cư, xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai.

Một số ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất đai, đất rừng phòng hộ phù hợp với thực tế; có chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, khai thác tiềm năng du lịch vùng hồ Hòa Bình, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại diện các sở, ngành trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; đơn giản hóa thủ tục đầu tư đối với các công trình nhỏ, cấp thiết ở cơ sở.

Nhiều cử tri mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với hoạt động văn hóa, các tổ chức hội quần chúng.

Cùng với đó, các cử tri kiến nghị hoàn thiện chế độ, chính sách, nâng mức hỗ trợ thường xuyên, bổ sung kinh phí, phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, xem xét chính sách bảo hiểm y tế đối với lực lượng này; hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp đối với trưởng thôn.

Phát biểu tiếp thu các kiến nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 3 xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong. Các kiến nghị đã phản ánh khá toàn diện những khó khăn, vướng mắc của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với những vấn đề liên quan đến cơ chế phân bổ ngân sách, chính sách đặc thù cho địa bàn miền núi, chế độ đối với cán bộ và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Những kiến nghị về đầu tư giao thông, điện, viễn thông, phòng, chống sạt lở, ổn định dân cư và khai thác tiềm năng kinh tế vùng hồ Hòa Bình cũng được ghi nhận để phản ánh tới các cấp có thẩm quyền.

Đối với những nội dung thuộc quản lý của địa phương, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, nhất là các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục hành chính, đầu tư công trình thiết yếu và chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn.

Hồng Duyên