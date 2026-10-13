Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Đông

Ngày 13/10, tại xã Sơn Đông, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ông, bà: Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Bùi Thành Nam - Phó Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách HĐND tỉnh; bà Lưu Thị Thuý Hằng - Viên chức Nhà hát Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri các xã Sơn Đông, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa và Hợp Lý trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Đông.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và một số kết quả nổi bật của đất nước, tỉnh Phú Thọ trong năm 2026.

Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và của tỉnh sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đánh giá cao vai trò, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trong đó, cử tri xã Tiên Lữ đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với thu nhập của người dân khu vực nông thôn; nâng cao chất lượng y tế cơ sở; tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình.

Cử tri xã Hợp Lý đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ hỏa táng nhằm góp phần bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Cử tri xã Thái Hòa kiến nghị có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế hộ; quan tâm chính sách đối với cựu chiến binh tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cử tri bày tỏ nhiều nguyện vọng tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Sơn Đông đề nghị rà soát quy hoạch, đầu tư tu bổ các tuyến đê sông Lô, sông Phó Đáy và hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phân loại, tổng hợp để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Đông.

Lê Minh