Đổi mới cách làm trong lễ kết nạp Đảng gắn với chuyển đổi số ở Đoan Hùng

Sau thời gian triển khai thí điểm đạt kết quả tích cực, Đảng ủy xã Đoan Hùng chính thức ra mắt Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số”. Đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức nghi lễ kết nạp Đảng mà còn là bước đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú, giúp lý tưởng cách mạng được truyền tải trực quan, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Dấu ấn “Hành trình Đảng viên số”

Điểm nổi bật của mô hình “Lễ kết nạp đảng viên số” tại xã Đoan Hùng là tính tương tác và khả năng ứng dụng công nghệ. Tại buổi lễ, các đại biểu và đảng viên quét mã QR để truy cập “Sách lật điện tử - Cẩm nang Đảng viên số”, tra cứu Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ và các tài liệu về chuyển đổi số.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Đoan Hùng trao quyết định kết nạp Đảng, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới tại buổi lễ.

Không khí buổi lễ thêm lắng đọng khi các đại biểu cùng theo dõi video “Tôi đến với Đảng như thế nào?” do chính đảng viên mới xây dựng, ghi lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Cách thể hiện này không chỉ tạo dấu ấn đối với người được kết nạp mà còn góp phần lan tỏa động lực phấn đấu, rèn luyện trong quần chúng ưu tú.

Cùng với Quyết định kết nạp, đảng viên mới được trao “Biểu trưng Đảng viên số” - thẻ tích hợp mã QR chứa tài liệu, nhiệm vụ và các tiện ích số, đồng thời nhận “Nhiệm vụ số đầu tiên”. Từ đây, “Hành trình Đảng viên số” được kích hoạt bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ địa phương, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Các đảng viên xã Đoan Hùng kích hoạt “Hành trình đảng viên số”.

Ông Đàm Quang Tâm ở thôn Hữu Đô chia sẻ: “Được các đảng viên trẻ hướng dẫn tận tình, đến nay chúng tôi đã thao tác thành thạo việc tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến, rất tiện lợi cho người dân”.

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng khẳng định, việc triển khai Đề án nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo chuyển biến từ tư duy “đảng viên sử dụng công nghệ” sang “đảng viên tiên phong trong chuyển đổi số”.

Nhờ chủ động tạo nguồn, chú trọng chất lượng và đổi mới phương thức tổ chức, công tác phát triển đảng viên ở Đoan Hùng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, Đảng bộ xã kết nạp 68 đảng viên, đạt 116% kế hoạch. 9 tháng năm 2026, kết nạp 78 đảng viên, đạt 116,4% chỉ tiêu Tỉnh ủy và Đảng ủy xã giao. Những tháng cuối năm, địa phương dự kiến kết nạp thêm 10-15 quần chúng ưu tú.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Phát triển đảng viên mới là bước đầu. Để mỗi đảng viên tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, Đảng bộ xã Đoan Hùng xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt; trong đó chú trọng phát huy dân chủ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cơ sở.

Tại các chi bộ, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai để thống nhất giải pháp. Vai trò của bí thư chi bộ trong định hướng, điều hành được phát huy; tinh thần tự phê bình và phê bình được chú trọng, khuyến khích đảng viên chủ động đóng góp ý kiến.

Đảng viên Chi bộ thôn Ngọc Tân thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Tạ Thị Toán - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Tân cho biết: “Sinh hoạt chi bộ phải thực chất, bám sát nhiệm vụ địa phương. Những vấn đề đảng viên và Nhân dân quan tâm đều được đưa ra trao đổi dân chủ, qua đó mỗi đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình”.

Bên cạnh sinh hoạt thường kỳ, các buổi sinh hoạt chuyên đề cũng được đổi mới về nội dung và hình thức. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt tại các “địa chỉ đỏ”, kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, gắn học tập với hành động cụ thể.

Ứng dụng công nghệ, hình thành tư duy “Chi bộ số”

Từ học tập nghị quyết trực tuyến, tổ chức “sinh hoạt chi bộ không giấy” đến sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng ở Đoan Hùng. Quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn do có nhiều đảng viên cao tuổi. Trước thực tế đó, các chi bộ linh hoạt áp dụng phương pháp “cầm tay chỉ việc”, phân công đảng viên trẻ am hiểu công nghệ trực tiếp hỗ trợ những đồng chí lớn tuổi.

Lực lượng đoàn viên và đảng viên trẻ xã Đoan Hùng hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Phan Phúc Định - Bí thư Chi bộ Thôn Hữu Đô chia sẻ: “Ban đầu tiếp cận phần mềm, nhiều đồng chí bỡ ngỡ. Chi bộ chỉ đạo các đảng viên trẻ phụ trách hướng dẫn trực tiếp cho các đồng chí cao tuổi. Nhờ vậy, đến nay hầu hết đã thao tác thành thạo.”

Còn đồng chí Hoàng Xuân Tôn - Đảng viên Chi bộ Đại Nghĩa bày tỏ: “Tuổi cao nên khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế. Được các đảng viên trẻ nhiệt tình hướng dẫn, giờ đây chúng tôi đã quen và sử dụng tốt các phần mềm sinh hoạt.”

Đáng chú ý, Đảng bộ xã Đoan Hùng triển khai hình thức sinh hoạt chi bộ kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong đi lại vẫn có thể nắm bắt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và tham gia đóng góp ý kiến.

Sự chủ động của từng chi bộ và đảng viên đang góp phần hình thành mô hình “Chi bộ số” tại cơ sở. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ trong các cuộc họp mà quan trọng hơn là từng bước hình thành tư duy số trong công tác Đảng, hướng tới phương thức hoạt động khoa học, chủ động và hiệu quả.

Từ chủ động tạo nguồn, đổi mới lễ kết nạp đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đoan Hùng đang từng bước xây dựng môi trường thuận lợi để quần chúng ưu tú phấn đấu, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị vững chắc ở cơ sở.

Đinh Vũ