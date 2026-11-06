Đảng bộ xã Vạn Xuân có 70 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Chiều 6/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vạn Xuân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Phạm Duy Tịch.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Duy Tịch, sinh năm 1935, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn 17, Đảng bộ xã Vạn Xuân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của mỗi đảng viên.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, quan tâm tạo nguồn trong đội ngũ cán bộ trẻ, học sinh, sinh viên và hội viên các tổ chức đoàn thể, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đợt 7/11/2026, Đảng bộ xã Vạn Xuân có 70 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 36 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tạ Thanh