Đổi mới, trách nhiệm, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân

Ðược thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là xã Phú Thành, Phú Nghĩa và thị trấn Ba Hàng Ðồi, xã An Nghĩa hiện có tổng diện tích tự nhiên 95,73km2, 35 thôn với tổng số 6.770 hộ/26.843 nhân khẩu. Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng nhân dân (HÐND) xã An Nghĩa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, triển khai hoạt động bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ban chỉ đạo bầu cử xã An Nghĩa triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử cho các thành viên.

Theo đó, HĐND xã An Nghĩa tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. HĐND xã đã xây dựng và triển khai chương trình công tác với tinh thần chủ động, sát thực tiễn.

Công tác tổ chức kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình, các nghị quyết ban hành đều đảm bảo tính đúng đắn, khả thi, sát thực tế, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Sau khi sáp nhập thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025 đến nay, HĐND xã An Nghĩa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chỉ đạo tổ chức thành công 5 kỳ họp (1 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề). Các kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức đảm bảo đúng quy định. HĐND xã đã ban hành 25 nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chương trình giám sát của HĐND, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương... Các nghị quyết được ban hành không chỉ sát với thực tế địa phương mà còn nhận được sự đồng thuận cao của cử tri. Ngay sau khi HĐND xã ban hành nghị quyết, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác giám sát được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Thường trực, các Ban của HĐND xã đã tổ chức 5 cuộc giám sát, khảo sát theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... Qua giám sát, khảo sát, HĐND xã kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được duy trì nghiêm túc. HĐND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri, 1 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân tại thôn Đồng Danh. Bà Nguyễn Thị Hương, cử tri thôn Đồng Danh chia sẻ: “Điều tôi hài lòng là đại biểu HĐND xã thường xuyên về cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân. Những vấn đề liên quan đến hỗ trợ sản xuất, vay vốn phát triển kinh tế được giải đáp cụ thể, kịp thời”.

Đại biểu HĐND xã An Nghĩa tham gia ý kiến tại Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch HĐND xã An Nghĩa cho biết: “Chúng tôi xác định mọi hoạt động của HĐND phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân. Mỗi ý kiến cử tri là một kênh thông tin quan trọng để HĐND điều chỉnh, bổ sung nghị quyết và tăng cường giám sát. Do đó, mỗi nghị quyết ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết được những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác giám sát được thực hiện theo hướng chuyên sâu, toàn diện, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc. Sự đổi mới trong hoạt động của HĐND xã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở cơ sở. Các nghị quyết ban hành đều bám sát định hướng phát triển của địa phương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững”.

Cùng với đó, mối quan hệ phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ. Việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp được thực hiện công phu, chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND được nâng lên, các phiên thảo luận diễn ra dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2025, kinh tế xã An Nghĩa tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định; thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Cử tri thôn Đồng Tiến, xã An Nghĩa rà soát danh sách cử tri được niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, HĐND xã An Nghĩa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tương tác với cử tri, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hành động, HĐND xã An Nghĩa đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đinh Thắng