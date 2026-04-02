Động đất độ lớn 7,4 ở Indonesia, ban hành cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra tại vùng biển Molucca, cách thành phố Ternate khoảng 120km có độ lớn 7,4 và độ sâu chấn tiêu là 35km.
Sáng 2/4, một trận động đất có lớn đã xảy ra ngoài khơi miền đông Indonesia.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã ban hành cảnh báo sóng thần trên diện rộng và nhiều quốc gia trong khu vực theo dõi sát diễn biến.
Theo USGS, trận động đất xảy ra tại vùng biển Molucca, cách thành phố Ternate khoảng 120km. Ban đầu, USGS xác định trận động đất có độ lớn 7,8, với độ sâu chấn tiêu là 10km, sau đó điều chỉnh độ lớn còn 7,4 và độ sâu chấn tiêu là 35km.
Ngay sau ghi nhận về động đất, Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ đã phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm trong phạm vi bán kính 1.000km tính từ tâm chấn. Các khu vực ven biển của Indonesia, Philippines và Malaysia được đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt.
Sáng 2/4, một trận động đất có lớn đã xảy ra ngoài khơi miền đông Indonesia.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã ban hành cảnh báo sóng thần trên diện rộng và nhiều quốc gia trong khu vực theo dõi sát diễn biến.
Theo USGS, trận động đất xảy ra tại vùng biển Molucca, cách thành phố Ternate khoảng 120km. Ban đầu, USGS xác định trận động đất có độ lớn 7,8, với độ sâu chấn tiêu là 10km, sau đó điều chỉnh độ lớn còn 7,4 và độ sâu chấn tiêu là 35km.
Ngay sau ghi nhận về động đất, Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ đã phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm trong phạm vi bán kính 1.000km tính từ tâm chấn. Các khu vực ven biển của Indonesia, Philippines và Malaysia được đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt.
Theo nhandan.vn
