Nga cảnh báo “cam” tại Moscow và vùng phụ cận do nắng nóng bất thường

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, từ ngày 18 đến 22/5, Moscow và khu vực ngoại ô sẽ chịu đợt nắng nóng bất thường, buộc cơ quan chức năng phải ban bố mức cảnh báo thời tiết “cam” - cấp độ nguy hiểm cao thứ hai.

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, trong thời gian từ hôm nay (18/5) đến 22/5, nhiệt độ trung bình ngày tại Moscow dự kiến cao hơn mức bình thường từ 7 đến 9 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tối đa có thể dao động từ 30 đến 32 độ C, gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài. Cảnh báo tương tự cũng được áp dụng đối với khu vực ngoại ô Moscow. Tại đây, nhiệt độ ban ngày dự báo phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.

Thời tiết nắng nóng tại Matxcơva - Ảnh: Ria Novosti

Theo quy định của Nga, mức cảnh báo thời tiết “cam” cho thấy điều kiện thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro, có khả năng gây ra các hiện tượng thiên tai, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cũng như làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng.

