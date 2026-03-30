Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới

Sáng 30/3, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành 24 quyết định, 17 kế hoạch, trình HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển.

Nhờ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai theo hướng gắn với thực tiễn, phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực như bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, nấm dược liệu..., góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường trong và ngoài nước.

Song song với phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Hạ tầng số, chính quyền số được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 100% cơ quan nhà nước sử dụng văn bản điện tử có ký số, hơn 2.100 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt trên 92%. Tỉnh cũng đang thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính và dự kiến sẽ triển khai trên diện rộng trong năm 2026.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ, kinh tế số tiếp tục khẳng định vai trò động lực khi chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn tỉnh có hơn 600 doanh nghiệp công nghệ số, giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ năm 2025 đạt trên 7 tỷ USD.

Cùng với đó, xã hội số có bước tiến rõ rệt với hơn 21.500 lượt cán bộ được đào tạo kỹ năng số, tỷ lệ cán bộ có kỹ năng số đạt khoảng 95%...

Về việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ được giao 23 nhiệm vụ. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành đúng hạn 9 nhiệm vụ, đang thực hiện đúng hạn 5 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 9 nhiệm vụ.

Xác định phương châm hành động “đột phá, lan tỏa kết quả”, trong năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách giai đoạn 2026 - 2030; phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và công nghệ cao; xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) thống nhất; đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý nhà nước; nâng cấp hạ tầng dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, cần xác định rõ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà phải trở thành động lực tăng trưởng mới, trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Trong đó, cần xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể với những giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là rà soát lại tất cả các nhóm nhiệm vụ còn chậm, muộn theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị để có giải pháp tháo gỡ, thực hiện theo đúng tiến độ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực trọng điểm, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối để nghiên cứu xây dựng Đề án chuyên sâu về lĩnh vực chuyển đổi số và Đề án về khoa học, công nghệ. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; đề ra giải pháp chi tiết cũng như lộ trình, thời gian thực hiện nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số hiện đại, thông minh, đưa khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới.

