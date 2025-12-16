Quốc tế
EU triển khai Cầu hàng không khẩn cấp chuyển viện trợ đến Darfur

Tổng cộng 8 chuyến bay sẽ được thực hiện, đưa đến Darfur các mặt hàng thiết yếu như vật liệu che chắn tạm thời, dụng cụ vệ sinh, vật dụng về nước và trang thiết bị y tế.

EU triển khai Cầu hàng không khẩn cấp chuyển viện trợ đến Darfur

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) vừa triển khai Cầu hàng không khẩn cấp nhằm chuyển hàng viện trợ cứu trợ đến Darfur, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, nạn đói và tình trạng di dời dân cư.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại Sudan tiếp tục gia tăng.

Chuyến bay đầu tiên đã cất cánh vào ngày 12/12, vận chuyển khoảng 100 tấn hàng cứu trợ từ kho dự trữ nhân đạo của EU và các tổ chức đối tác.

Tổng cộng 8 chuyến bay sẽ được thực hiện trong suốt tháng 12/2025 và tháng 1/2026, đưa đến Darfur các mặt hàng thiết yếu như vật liệu che chắn tạm thời, dụng cụ vệ sinh, vật dụng về nước và trang thiết bị y tế.

Tình hình nhân đạo tại Darfur, vốn là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất đối với các tổ chức viện trợ, đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi El Fasher, thủ phủ Bắc Darfur, rơi vào tay Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) vào cuối tháng 10 năm nay.

Sự kiện này khiến khả năng tiếp cận viện trợ bị hạn chế, đồng thời thúc đẩy làn sóng di tản của người dân.

Theo các báo cáo, ít nhất hàng nghìn thường dân phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người phải chạy sang các khu vực lân cận và các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế đang diễn ra trên diện rộng.

Chiến dịch Cầu hàng không của EU có tổng giá trị khoảng 3,5 triệu euro (hơn 4,1 triệu USD), được tài trợ từ ngân sách viện trợ nhân đạo của khối 27 quốc gia thành viên này.

Trong năm nay, EU đã cung cấp hơn 270 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Sudan, trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng ở châu Phi.

Nguồn lực này được kỳ vọng sẽ giúp cứu sống hàng nghìn người dân đang sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng tại Darfur, góp phần giảm thiểu thảm họa nhân đạo tại khu vực.

