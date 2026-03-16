Mỹ-Trung Quốc khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại Paris

Ngày 15/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã bắt đầu vòng đàm phán mới tại Thủ đô Paris của Pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thỏa thuận đình chiến thương mại và chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh dự tính diễn ra vào cuối tháng này.

Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Paris, tập trung vào một số vấn đề kinh tế then chốt, bao gồm việc điều chỉnh thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, nguồn cung đất hiếm và nam châm do Trung Quốc sản xuất cho các doanh nghiệp Mỹ, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ và việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ, nhất là đậu tương.

Giới phân tích cho rằng khả năng hai nước đạt được đột phá lớn trong vòng đàm phán này có thể sẽ hạn chế, do thời gian chuẩn bị ngắn và Washington đang tập trung vào các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược, nhận định mục tiêu trước mắt của hai bên là duy trì đối thoại, tránh rạn nứt và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài các vấn đề thương mại song phương, tình hình chiến sự liên quan Iran và những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu cũng có thể được đề cập trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc - đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán tại Paris cũng nhằm rà soát việc thực thi thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai nước đã đạt được hồi tháng 10/2025 tại Busan (Hàn Quốc), theo đó Mỹ giảm một phần thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm và cam kết tăng mua nông sản Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “mỏ neo ổn định” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, đồng thời nhấn mạnh thế giới không cần một cuộc chiến thương mại mới.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán lần này chủ yếu nhằm duy trì kênh đối thoại và tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, vốn được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định quan hệ kinh tế giữa Washington và Bắc Kinh trong thời gian tới.

Nguồn TTXVN