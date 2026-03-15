Khuyến nghị cộng đồng người Việt tại Israel theo dõi hướng dẫn mới về phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 14/3 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã gửi thông báo tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel về việc cập nhật chính sách phòng vệ dân sự của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ không kích của Iran xuống Tel Aviv, Israel ngày 8/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông tin mới nhất, chính sách phòng vệ dân sự tiếp tục được áp dụng từ 19h00 ngày 14/3 đến 6h00 ngày 16/3 (giờ địa phương). Trong thời gian đó, Israel sẽ duy trì mức “hoạt động hạn chế” trên phạm vi toàn quốc, theo đó các hoạt động giáo dục vẫn tạm dừng; các hoạt động tụ tập và làm việc chỉ được phép khi bảo đảm điều kiện tiếp cận không gian trú ẩn đạt chuẩn.
Từ 6h00 ngày 16/3, các biện pháp phòng vệ được điều chỉnh theo từng khu vực. Cụ thể, tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung Israel như Haifa, Acre, Safed, Tiberias, Nazareth, Tel Aviv, Netanya, Herzliya, Jerusalem..., các hạn chế vẫn được duy trì và hoạt động giáo dục tiếp tục tạm dừng. Tại một số khu vực miền Nam như Eilat, Arad, Dimona, Beer Sheva, khu vực Arava và Nam Negev..., hoạt động giáo dục và sinh hoạt có thể được tổ chức ở mức hạn chế, với điều kiện bảo đảm khả năng tiếp cận không gian trú ẩn đạt chuẩn khi có cảnh báo.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị bà con tiếp tục theo dõi sát các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Đại sứ quán cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và kịp thời thông tin tới cộng đồng.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến nay, chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về tài sản đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.
Theo baotintuc.vn
