Gặp mặt Cựu chiến binh Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Phú Thọ

Ngày 22/3, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên và tổng kết 8 năm hoạt động của Ban Liên lạc.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, cùng hơn 200 cựu chiến binh Sư đoàn 313 từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên.

Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 313 Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 2018. Trong 8 năm qua, Ban Liên lạc luôn đoàn kết, thống nhất, nắm chắc tình hình tư tưởng hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng quy chế hoạt động; tổ chức tập hợp các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên, qua đó thắt chặt tình đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Ban Liên lạc và các chi hội đã tổ chức 18 đoàn với gần 3.000 lượt cán bộ, hội viên về thăm lại chiến trường xưa; 176 hội viên được trao tặng Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên. Các hội viên tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo; đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tri ân người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ và tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, hội viên còn tích cực xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống của Sư đoàn 313, giữ gìn và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc cũng đã trao quà tri ân tới các thương binh và thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Phương Thanh