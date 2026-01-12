Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 12/1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Hạt dưa Kodochi 400g

120.000 đồng/ gói

2

Nho khô vàng Best Choice 200g

60.000 đồng/ túi

3

Đậu phộng tỏi ớt Kodochi 180g

40.000 đồng/ hộp

4

Kẹo dẻo ổi lột vỏ My style 120g

19.000 đồng/ gói

5

Kẹo nhai Mentos cầu vồng 224g

40.000 đồng/ gói

6

Hạt bí Sunrise 250g

80.000 đồng/ gói

7

Bánh quy bơ Danisa 454g

135.000 đồng/ hộp

8

Khổ qua

38.000 đồng/ kg

9

Bắp cải trắng

30.000 đồng/ kg

10

Cải thảo

35.000 đồng/ kg

11

Khoai tây

30.000 đồng/ kg

12

Bí đỏ

30.000 đồng/ kg

13

Cà rốt

40.000 đồng/ kg

14

Bầu

22.000 đồng/ kg

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 12/1/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Khoai tây Hàng hóa Bắp cải Cà rốt Vàng bánh quy bơ cầu vồng giá bán bí đỏ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long