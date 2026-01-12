Giá cả thị trường ngày 12/1/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Hạt dưa Kodochi 400g
120.000 đồng/ gói
2
Nho khô vàng Best Choice 200g
60.000 đồng/ túi
3
Đậu phộng tỏi ớt Kodochi 180g
40.000 đồng/ hộp
4
Kẹo dẻo ổi lột vỏ My style 120g
19.000 đồng/ gói
5
Kẹo nhai Mentos cầu vồng 224g
40.000 đồng/ gói
6
Hạt bí Sunrise 250g
80.000 đồng/ gói
7
Bánh quy bơ Danisa 454g
135.000 đồng/ hộp
8
Khổ qua
38.000 đồng/ kg
9
Bắp cải trắng
30.000 đồng/ kg
10
Cải thảo
35.000 đồng/ kg
11
Khoai tây
30.000 đồng/ kg
12
Bí đỏ
30.000 đồng/ kg
13
Cà rốt
40.000 đồng/ kg
14
Bầu
22.000 đồng/ kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 13/1/2026
Giá cả thị trường ngày 11/1/2026
Giá cả thị trường ngày 10/1/2026
Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026
Giá cả thị trường ngày 2/1/2026
Giá cả thị trường ngày 1/1/2026
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025