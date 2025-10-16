Giá cả thị trường ngày 16/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chả giò tôm Sa kỳ 400g
49.000 đồng/khay
2
Chả giờ thanh cua Sa kỳ 200g
42.000 đồng/khay
3
Chả giò da xốp mực Trần Gia 300g
59.000 đồng/khay
4
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
5
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
6
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
7
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
8
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
9
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
10
Cá ngần
190.000 đồng/kg
11
Cá hồi Coho
365.000 đồng/kg
12
Trai sông
24.900 đồng/kg
13
Cá hồi
520.000 đồng/kg
14
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
15
Bao tử cá basa
124.000 đồng/ kg
