Giá cả thị trường ngày 16/11/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Revive chanh muối 390ml
241.000 đồng/ thùng
2
Nước tăng lực Sting dâu 330ml
11. 500 đồng/chai
3
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
4
Sữa chua Vinamilk
25.700 đồng/lốc
5
Sữa chua đông lạnh Hạ Long 900ml
78.000 đồng/hộp
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kh
10
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
11
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
12
Xoài Cát Chu
38.000 đồng/kg
13
Nho xanh
65.000 đồng/kg
14
Ngô ngọt
10.000 đồng/bắp
Đoàn Kết
