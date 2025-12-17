Giá cả thị trường ngày 17/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Rau mồng tơi
7.900 đồng/400g
2
Xà lách búp mỡ
22.000 đồng/300g
3
Khoai tây
17.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
10
Phở chay Vifon
6.500 đồng/gói
11
Tàu hũ 200g
30.700 đồng/ gói
12
Mỳ Gấu đỏ
3.500 đồng/gói
13
Rau răm
3.500 đồng/50g
14
Bông súng
9.000 đồng/300g
Kết Đoàn
