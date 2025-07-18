Giá cả thị trường ngày 18/7/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mỳ tôm Kokomi
114.000 đồng/thùng
2
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/bình
3
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
5
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
6
Cải chíp
24.900 đồng/kg
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Cá hồi Coho
365.000 đồng/kg
15
Trai sông
24.900 đồng/kg
16
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
17
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
18
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
19
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
20
Thăn lõi vai bò Aukobe 200g
109.000 đồng/khay
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 23 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 22 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 21/7/2025
Giá cả thị trường ngày 20/7/2025
Giá cả thị trường ngày 19/7/2025
Giá cả thị trường ngày 17/7/2025
Giá cả thị trường ngày 16 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 15 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 14 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 13 /7 /2025