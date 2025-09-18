Giá cả thị trường ngày 18/9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt viên sốt cà chua
20.500 đồng/hộp
2
Thịt viên sốt phômai
20.500 đồng/hộp
3
Pate Cột đèn Hải Phòng
23.000 đồng/hộp
4
Thịt heo viên
32.500 đồng/ hộp
5
Hạt nêm nấm hương Knorr (800g)
69.000 đồng/gói
6
Hạt nêm thịt thăn Knorr (900g)
75.000 đồng/ gói
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Dầu gạo lứt Simply 1lit
58.900 đồng/chai
11
Ướp sốt thịt nướng Lee Kum Kee 240g
36.000 đồng/hũ
12
Nước mắm Chinsu cá hồi 500ml
41.500 đồng/chai
13
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
14
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
15
Trà đen C2 hương vải 455ml
9.300 đồng/chai
