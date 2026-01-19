Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 19 /01/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm ST25+

139.000 đồng/túi

2

Nấm kim châm nội địa Trung

9.000 đồng/ túi

3

Rau mùng tơi

32.500 đồng/ kg

4

Cốt me 250g

21.900 đồng/ hộp

5

Mực sốt kim chi

77.400 đồng/hộp

6

Cá mai sốt chanh

68.600 đồng/hộp

7

Táo Envy

320.000 đồng/kg

8

Cam sành

15.800 đồng/ kg

9

Táo Fuji

110.000 đồng/kg

10

Ba chỉ bò Argentina 300g

75.000 đồng/khay

11

Cá trắm

70.000 đồng/kg

12

Cá chép

65.000 đồng/kg

13

Cá rô phi

50.000 đồng/kg

14

Bia Blanc 1664 330ml

410.000 đồng/thùng

15

Mì Kokomi 90 tôm chua cay 90g

4.500 đồng/gói

 Từ khóa: Argentina Hàng hóa giá cả thị trường Kim chi Chanh Cam cá rô phi gạo giá bán nấm
