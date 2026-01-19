Giá cả thị trường ngày 19 /01/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm ST25+
139.000 đồng/túi
2
Nấm kim châm nội địa Trung
9.000 đồng/ túi
3
Rau mùng tơi
32.500 đồng/ kg
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/ hộp
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Táo Envy
320.000 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Táo Fuji
110.000 đồng/kg
10
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
11
Cá trắm
70.000 đồng/kg
12
Cá chép
65.000 đồng/kg
13
Cá rô phi
50.000 đồng/kg
14
Bia Blanc 1664 330ml
410.000 đồng/thùng
15
Mì Kokomi 90 tôm chua cay 90g
4.500 đồng/gói
