Giá cả thị trường ngày 2/1/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bia Heineken bạc 330ml
445.000 đồng/thùng
2
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
3
Nước tăng lực Monster xoài 355ml
28.000 đồng/ lon
4
Trà xanh C2 ổi hồng chanh dây 225ml
139.000 đồng/ thùng
5
Nước khoáng Lavie 1.5 lit
85.000 đồng/ thùng
6
Coca-Cola
165.000 đồng/thùng
7
Trà xanh táo C2 225ml
79.000đồng/ thùng
8
Revive chanh muối 390ml
241.000 đồng/ thùng
10
Bắp cải trắng
30.000 đồng/ kg
11
Cải ngồng
27.500 đồng/kg
12
Cải bó xôi
35.900 đồng/kg
13
Rau mồng tơi
20.500 đồng/kg
14
Cải chip
26.500 đồng/kg
15
Cải ngọt
26.000 đồng/kg
Kết Đoàn
