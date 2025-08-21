Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 21/8/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xoài Cát Chu

38.000 đồng/kg

2

Nho xanh

65.000 đồng/kg

3

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

4

Mận xanh

30.000 đồng/kg

5

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kh

6

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

7

Bầu

18.900 đồng/kg

8

Bắp cải

12.900 đồng/kg

9

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

10

Dầu gội đầu Clear bạc hà

180.000 đồng/chai

11

Nước xả vải Downy 3,5l

199.000 đồng/túi

12

Sáp thơm Oasis đuổi muỗi

36.000 đồng/ lọ

13

Dầu đậu nành Simply 5lit

266.000 đồng/bình

14

Tương ớt chin su 2kg

77.000 đồng/chai

Kết Đoàn

Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Sầu riêng Hàng hóa Gội đầu Bắp cải Htx Cam đậu nành giá bán gạo lứt
{body}
