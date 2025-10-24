Giá cả thị trường ngày 24/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kg
2
Sầu riêng Ri6
70.000 đồng/kg
3
Chuối sứ
19.600 đồng/ kg
4
Cam sành
15.000 đồng/kg
5
Bưởi da xanh
60.000 đồng/kg
6
Lựu ngọt
55.000 đồng/kg
7
Bánh cuộn phủ socola Gery 23g
5.000 đồng/ gói
8
Bánh ốc quế socola Ovantine
10.000 đồng/ cây
9
Bánh quy café 150g
30.000 đồng/gói
10
Bánh quy dừa vuông 180g
13.400 đồng/gói
11
Bánh quy bơ Kokola 100g
26.000 đồng/gói
12
Phomai viên
57.800 đồng/gói
13
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
14
Cá thu sốt cà chua (155g)
17.000 đồng/hộp
Đoàn kết
