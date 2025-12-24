Giá cả thị trường ngày 24/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kg
2
Sầu riêng
75.000 đồng/kg
3
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
4
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
5
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
6
Nước tương Tam Dương (500ml)
40.000đồng/ chai
7
Nước tương Maggi (700ml)
29.000 đồng/ chai
8
Sữa tươi ít đường TH truemilk 110ml
270.000 đồng/ thùng
10
Sữa tươi có đường Vinamlik 220ml
330.000 đồng/ thùng
11
Sữa tươi Kul 180ml
376.000 đồng/ thùng
14
Đậu hũ chiên Vị Nguyên 300g
17.100 đồng/ hộp
15
Pizza Hải sản vị Ý Manna 120g
39.500 đồng/ hộp
Đoàn Kết
