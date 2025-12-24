Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 24/12/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kg

2

Sầu riêng

75.000 đồng/kg

3

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

4

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

5

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

6

Nước tương Tam Dương (500ml)

40.000đồng/ chai

7

Nước tương Maggi (700ml)

29.000 đồng/ chai

8

Sữa tươi ít đường TH truemilk 110ml

270.000 đồng/ thùng

10

Sữa tươi có đường Vinamlik 220ml

330.000 đồng/ thùng

11

Sữa tươi Kul 180ml

376.000 đồng/ thùng

14

Đậu hũ chiên Vị Nguyên 300g

17.100 đồng/ hộp

15

Pizza Hải sản vị Ý Manna 120g

39.500 đồng/ hộp

Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Sữa tươi Sầu riêng Trứng gà Hàng hóa Hải sản Cam đường dưa leo giá bán
