Giá cả thị trường ngày 3/11/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ngô ngọt
10.000 đồng/bắp
2
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
3
Khoai tây
17.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
10
Phở chay Vifon
6.500 đồng/gói
11
Tàu hũ 200g
30.700 đồng/ gói
12
Mỳ Gấu đỏ
3.500 đồng/gói
13
Hủ tiếu Nam Vang Vifon
9.000 đồng/gói
14
Cháo gà Vifon
7.200 đồng/gói
Kết Đoàn
