Giá cả thị trường ngày 3/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Ngô ngọt

10.000 đồng/bắp

2

Cải bẹ xanh

23.900 đồng/kg

3

Khoai tây

17.000 đồng/kg

4

Đùi gà tỏi

85.000 đồng/kg

5

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

10

Phở chay Vifon

6.500 đồng/gói

11

Tàu hũ 200g

30.700 đồng/ gói

12

Mỳ Gấu đỏ

3.500 đồng/gói

13

Hủ tiếu Nam Vang Vifon

9.000 đồng/gói

14

Cháo gà Vifon

7.200 đồng/gói

Giá cả thị trường ngày 3/11/2025


 Từ khóa: giá cả thị trường Khoai tây Sữa chua Hàng hóa Vietgap Phở thịt ba chỉ hủ tiếu chân gà giá bán
Bình luận
0 bình luận
