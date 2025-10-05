Giá cả thị trường ngày 5/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Đu đủ vàng
19.500 đồng/ kg
2
Xoài keo vàng
33.500 đồng/ kg
3
Dừa xiêm xuất khẩu
20.000 đồng/quả
4
Mận xanh
30.000 đồng/kg
5
Bắp cải thảo
21.500 đồng/kg
6
Bí đao
12. 000 đồng/kg
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Trai sông
24.900 đồng/kg
10
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
11
Ba chỉ bò Argentina 300g
75.000 đồng/khay
12
Thăn lõi vai bò Argentina 200g
115.500 đồng/khay
13
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
14
Thăn lõi vai bò Aukobe 200g
109.000 đồng/khay
Kết Đoàn
