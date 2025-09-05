Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

2

Mận xanh

30.000 đồng/kg

3

Nước lavie

108.000 đồng/thùng

4

Bánh Oreo 300 gram

52.000 đồng/hộp

5

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Bí đỏ

12.000 đồng/kg

8

Khoai lang mật

20.000/kg

9

Nấm sò

45.000 đồng/kg

10

Cá chép

55.000 đồng/kg

11

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

12

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

13

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

14

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

15

Nước lau sàn Sunlight 3,6kg

97.000 đồng/can

16

Khăn giấy rút Watersilk 200 tờ

24.000 đồng/gói

