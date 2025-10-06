Giá cả thị trường ngày 6/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh Trung thu Hữu Nghị (4 bánh 200g)
380.000 đồng/hộp
2
Bánh Trung thu Boni (4 bánh 200g)
198.000 đồng/hộp
3
Nước lavie
108.000 đồng/thùng
4
Bánh Oreo 300 gram
52.000 đồng/hộp
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
8
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
9
Cá ngần
190.000 đồng/kg
10
Khăn giấy rút Watersilk 200 tờ
24.000 đồng/gói
11
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
12
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
13
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
14
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
15
Nước lau sàn Sunlight 3,6kg
97.000 đồng/can
Kết Đoàn
