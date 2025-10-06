Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 6/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bánh Trung thu Hữu Nghị (4 bánh 200g)

380.000 đồng/hộp

2

Bánh Trung thu Boni (4 bánh 200g)

198.000 đồng/hộp

3

Nước lavie

108.000 đồng/thùng

4

Bánh Oreo 300 gram

52.000 đồng/hộp

5

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Chả cá pha mực

160.000 đồng/kg

8

Cá nục bỏ xương

100.000 đồng/kg

9

Cá ngần

190.000 đồng/kg

10

Khăn giấy rút Watersilk 200 tờ

24.000 đồng/gói

11

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

12

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

13

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

14

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

15

Nước lau sàn Sunlight 3,6kg

97.000 đồng/can

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 6/10/2025


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Bánh trung thu Hữu nghị Hàng hóa Đậu xanh Chả cá Htx trà chanh giá bán gạo lứt
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long