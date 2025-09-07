Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bắp cải thảo
21.500 đồng/kg
2
Bí đao
12. 000 đồng/kg
3
Bầu
18.900 đồng/kg
4
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
5
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
6
Cải chíp
24.900 đồng/kg
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
15
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
16
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
17
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
18
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
