Giá cả thị trường ngày 8/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

2

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

3

Cá ngần

190.000 đồng/kg

4

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

5

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

8

Bầu

18.900 đồng/kg

9

Cải bẹ xanh

23.900 đồng/kg

10

Cà rốt miền Bắc

21.500 đồng/kg

11

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

12

Xúc xích lắc Vissan (56g)

10.500 đồng/ hộp

13

Miến trộn Phú Hương (24 gói)

288.000 đồng/ thùng

14

Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói)

288.000 đồng/ thùng

15

Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g)

6.000 đồng/ gói

Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Miền bắc Hàng hóa Vietgap Cà rốt Chanh Biển Trà thịt ba chỉ miến trộn
