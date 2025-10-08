Giá cả thị trường ngày 8/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
2
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
3
Cá ngần
190.000 đồng/kg
4
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
8
Bầu
18.900 đồng/kg
9
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
10
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
11
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
12
Xúc xích lắc Vissan (56g)
10.500 đồng/ hộp
13
Miến trộn Phú Hương (24 gói)
288.000 đồng/ thùng
14
Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói)
288.000 đồng/ thùng
15
Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g)
6.000 đồng/ gói
