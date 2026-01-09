Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bánh gạo One One lộc phát 198g

40.000 đồng/ gói

2

Bộ quà tết Kinh đô phú quý

155.000 đồng/ hộp

3

Bộ quà tết Orion Phúc 2

99.000 đồng/ hộp

4

Bộ quà tết FnV

95.000 đồng/ hộp

5

Kẹo thạch bút chì Zai zai Gia Nhất 360g

40.000 đồng/gói

6

Kẹo thạch soda trái cây Bibica 800d

80.000đồng/ hộp

7

Khô heo sấy tỏi C&B 250g

120.000 đồng/ hộp

8

Khô gà lá chanh C&B 250g

120.000 đồng/ hộp

10

Sữa tươi có đường Vinamlik 220ml

330.000 đồng/ thùng

11

Sữa tươi Kul 180ml

376.000 đồng/ thùng

14

Đậu hũ chiên Vị Nguyên 300g

17.100 đồng/ hộp

15

Đậu phộng tỏi ớt Kodochi 180g

40.000 đồng/ hộp

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026


Đoàn Kết

