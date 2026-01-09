Giá cả thị trường ngày 9 / 1/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh gạo One One lộc phát 198g
40.000 đồng/ gói
2
Bộ quà tết Kinh đô phú quý
155.000 đồng/ hộp
3
Bộ quà tết Orion Phúc 2
99.000 đồng/ hộp
4
Bộ quà tết FnV
95.000 đồng/ hộp
5
Kẹo thạch bút chì Zai zai Gia Nhất 360g
40.000 đồng/gói
6
Kẹo thạch soda trái cây Bibica 800d
80.000đồng/ hộp
7
Khô heo sấy tỏi C&B 250g
120.000 đồng/ hộp
8
Khô gà lá chanh C&B 250g
120.000 đồng/ hộp
10
Sữa tươi có đường Vinamlik 220ml
330.000 đồng/ thùng
11
Sữa tươi Kul 180ml
376.000 đồng/ thùng
14
Đậu hũ chiên Vị Nguyên 300g
17.100 đồng/ hộp
15
Đậu phộng tỏi ớt Kodochi 180g
40.000 đồng/ hộp
Đoàn Kết
