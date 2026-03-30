Giá vàng đảo chiều đi xuống khi xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ 5

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch sáng 30/3, trước tâm lý lo ngại về tác động của cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Vào lúc theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 47,06 USD, hay 1,05%, xuống 4.447,51 USD/ounce. Giá bạc giao ngay giảm 1,56 USD, hay 2,24%, xuống 68,1 USD/ounce.

Trong phiên trước đó, giá vàng có thời điểm tăng hơn 3% khi các nhóm mua vào đang bắt đầu xuất hiện sau đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều năm qua của thị trường vàng.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại vẫn hiện hữu khi giới phân tích cho rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể buộc các ngân hàng trung ương phải bán ra lượng vàng dự trữ hoặc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Khi xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ hai, đại diện Pakistan, Ai Cập và Saudi Arabia đã có cuộc hội đàm vào cuối tuần qua nhằm tìm kiếm lộ trình thoát khỏi xung đột. Dù vậy, các cuộc tấn công vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều khu vực tại Tehran đã mất điện sau các đợt tập kích tên lửa.

Cùng lúc đó, lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn đã chính thức tham chiến, trong khi Mỹ tiếp tục điều động thêm quân vào khu vực này. Phía Iran cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào các nhà máy luyện nhôm tại Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Mặc dù ghi nhận mức tăng nhẹ vào tuần trước, giá vàng nhìn chung đã sụt giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột bắt đầu. Kim loại quý này phần lớn chuyển động cùng chiều với thị trường chứng khoán và nghịch đảo với giá dầu.

Cú sốc kinh tế từ việc giá năng lượng tăng vọt đã dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt lãi suất - một yếu tố gây bất lợi cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD chỉ trong hai tuần đầu của cuộc chiến.

Việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng vốn là trụ cột chính cho đà tăng của giá vàng trong vài năm qua. Nếu có thêm nhiều định chế tài chính tiếp bước Thổ Nhĩ Kỳ, tốc độ mua vào tổng thể sẽ chậm lại, làm lung lay lực đẩy dài hạn đối với vàng.

Nguồn Vietnam+