Giá vàng hôm nay 11-10: Thị trường chờ tín hiệu mới

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước không biến động so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, ngưỡng 4.200 USD/ounce tiếp tục là mốc quan trọng quyết định xu hướng giá trong ngắn hạn.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,9 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,3 – 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,3– 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,9 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.193 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường vàng có thể gặp khó khăn khi vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, song các nhà phân tích vẫn lạc quan khi giá giữ vững vùng hỗ trợ trên 4.100 USD/ounce. Đà phục hồi trong những phiên cuối tuần cho thấy lực mua vẫn hiện diện mỗi khi giá giảm.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định, diễn biến giá gần đây cho thấy vàng có thể đã chạm đáy. Theo ông, lo ngại lạm phát do giá dầu cao và dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng đang hỗ trợ thị trường, bất chấp áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro khi lợi suất trái phiếu cao và áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM cho rằng, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào tuần tới có thể gia tăng áp lực bán nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá không thể vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, vàng có nguy cơ lùi về 4.100 USD/ounce, thậm chí 4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu bứt phá thành công, giá có thể hướng tới vùng 4.260–4.300 USD/ounce.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank dự báo giá vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Dù vậy, ông đánh giá nhịp phục hồi từ vùng dưới 4.100 USD/ounce là tín hiệu tích cực và vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của kim loại quý.

Theo Hansen, chi phí vay cao có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy nhu cầu trái phiếu chính phủ và kéo giảm lợi suất thực, qua đó hỗ trợ vàng. Trong trường hợp tăng trưởng duy trì nhưng chi phí trả nợ công ngày càng lớn, các biện pháp can thiệp nhằm ổn định thị trường trái phiếu cũng có thể làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản lưu trữ giá trị.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-11-10-thi-truong-cho-tin-hieu-moi-1760543.html

Theo hanoimoi.vn