Chuối sấy Banaco vươn tầm xuất khẩu

Từ nguồn nguyên liệu chuối dồi dào tại địa phương, Công ty cổ phần Công nghệ chế biến xuất khẩu Banaco, xã Bản Nguyên đã đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong đó, sản phẩm chuối sấy dẻo đạt OCOP 4 sao không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra hướng tiêu thụ ổn định cho người trồng chuối, đưa đặc sản địa phương chinh phục thị trường quốc tế.

Các sản phẩm OCOP của Banaco góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Những ngày này, tại khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Công nghệ chế biến xuất khẩu Banaco, không khí làm việc luôn rộn ràng. Từ khâu tiếp nhận, lựa chọn nguyên liệu đến sơ chế, chế biến, đóng gói, các công đoạn được tổ chức theo quy trình khép kín.

Những quả chuối tươi sau khi thu mua được đưa vào dây chuyền sản xuất hiện đại, trải qua các công đoạn chế biến để trở thành sản phẩm chuối sấy dẻo có màu sắc tự nhiên, hương vị thơm ngon, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp là việc kết hợp nguồn nguyên liệu truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ. Từ quả chuối quen thuộc trong đời sống và sản xuất nông nghiệp, thay vì chỉ tiêu thụ chuối tươi theo phương thức truyền thống, Banaco đã nghiên cứu, đầu tư chế biến sâu giúp kéo dài thời gian bảo quản, đồng thời phát triển nhiều dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Hiện nay, công ty có 4 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó, chuối sấy dẻo đạt OCOP 4 sao; 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm: Bột chuối tiêu xanh, bột chuối tiêu xanh hòa tan rang xay và bột ngũ cốc hỗn hợp chuối tiêu xanh. Đây đều là những sản phẩm được phát triển từ nguồn nguyên liệu nông sản, thể hiện nỗ lực đổi mới trong chế biến, nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả giá trị của cây chuối.

Việc được công nhận OCOP 4 sao đối với sản phẩm chuối sấy dẻo là sự ghi nhận về chất lượng, quy trình sản xuất, khả năng phát triển thương hiệu, tiềm năng thương mại của doanh nghiệp. Chương trình OCOP cũng tạo thêm cơ hội để sản phẩm tiếp cận các kênh phân phối, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh nông sản địa phương đến với người tiêu dùng.

Ông Lê Đông Bộ - Giám đốc sản xuất Công ty cho biết: Với định hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu, doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị và hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tính ổn định của sản phẩm. Dù ứng dụng công nghệ hiện đại, song công ty vẫn chú trọng giữ nét đặc trưng trong phương pháp chế biến truyền thống, tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm chuối sấy dẻo. Đây là yếu tố giúp sản phẩm tạo được dấu ấn trên thị trường.

Sản phẩm chuối sấy dẻo Banaco đạt OCOP 4 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và mở rộng thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất, trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền chế biến hiện đại. Việc đầu tư đồng bộ giúp nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn, giảm hao hụt nguyên liệu, tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. Cùng với đó, công ty quan tâm cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Hiện mỗi năm, doanh nghiệp thu mua, chế biến khoảng 6.000 - 7.000 tấn chuối tươi, cho sản lượng thành phẩm từ 600 - 700 tấn chuối khô. Nguồn nguyên liệu được thu mua chủ yếu trên địa bàn xã và trong tỉnh, góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm chuối của người dân.

Việc duy trì hoạt động thu mua với khối lượng lớn không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn tạo sự liên kết giữa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm của Banaco đã từng bước tiếp cận và xuất khẩu sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nga, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU). Đây là những thị trường có yêu cầu tương đối cao về chất lượng, quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, mở ra tiềm năng phát triển cho nông sản địa phương.

Từ một loại nông sản quen thuộc, qua bàn tay người lao động và sự đầu tư của doanh nghiệp, chuối đã trở thành sản phẩm chế biến có giá trị kinh tế cao, chinh phục được những thị trường khó tính.

Hành trình của chuối sấy Banaco không chỉ là câu chuyện phát triển thương hiệu OCOP mà còn cho thấy hướng đi hiệu quả trong gắn kết sản xuất nông nghiệp với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Phú Thọ.

Hoàng Hương