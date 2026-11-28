Xã Dũng Tiến dồn lực cho phát triển kinh tế

Phát huy tiềm năng, lợi thế, xã Dũng Tiến đang tập trung khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Khai thác tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng

Những ngày cuối tháng 11, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Dũng Tiến diễn ra sôi động. Người dân tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi; các tuyến đường giao thông từng bước được hoàn thiện, Tại các khu vực triển khai dự án, hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương. Những chuyển động này cho thấy nỗ lực của địa phương trong phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Bùi Thanh Hiệu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Dũng Tiến, năm 2026, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 919 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó, nông, lâm nghiệp đạt 565 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 210 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 144 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương gần 6,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế cho thấy, nông, lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, trong khi thương mại, dịch vụ và sản xuất từng bước mở rộng.

Chính quyền xã Dũng Tiến kiểm tra, động viên cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

Xác định nông nghiệp là nền tảng sinh kế, xã tập trung chỉ đạo sản xuất theo khung thời vụ, duy trì diện tích lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả lâu năm như bưởi, cam, chuối. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì, chủ yếu theo quy mô hộ gia đình. Công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng chuồng trại được chú trọng nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2026, toàn xã trồng khoảng 412,75ha rừng sản xuất, duy trì độ che phủ rừng 53,9%. Diện tích cây lâu năm đạt khoảng 261,13ha, trong đó bưởi 90ha, cam 85ha, chuối 22ha. Tổng đàn trâu 679 con, bò 234 con, lợn 4.050 con và hơn 92.000 con gia cầm. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 22,49ha, sản lượng gần 45 tấn.

Cùng với phát triển nông, lâm nghiệp, Dũng Tiến đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian kinh tế nhờ các dự án quy mô lớn, trong đó có Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ do doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sun Group đầu tư, cùng dự án khu dân cư nông thôn mới. Các dự án được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới. Hiện xã có 4 doanh nghiệp, 261 hộ kinh doanh, 74 hộ vận tải và 14 cơ sở sản xuất gạch, chế biến gỗ, cơ khí nhỏ, tạo việc làm mới cho 394 lao động và đưa 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Huy - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, các dự án quy mô lớn, nhất là những dự án do doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sun Group đầu tư, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, thu hút thêm nguồn lực, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dũng Tiến đang tập trung giải quyết những khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm. Đây là khâu quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án và quyền lợi của người dân.

Lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến đối thoại với người dân nhằm đẩy nhanh GPMB các dự án trên địa bàn.

Đối với Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ, xã tập trung xác minh nguồn gốc đất, xử lý các trường hợp có công trình trên đất nông nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư và di chuyển mồ mả. Cùng với phối hợp hoàn thiện hồ sơ, chính quyền tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân phối hợp kiểm đếm, xác minh hiện trạng đất, đẩy nhanh việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định, tạo đồng thuận trong bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn quả lâu năm của Tập đoàn DABACO chậm tiến độ kéo dài, xã tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan và chờ định hướng xử lý của cấp có thẩm quyền. Việc rà soát các dự án chậm triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế lãng phí nguồn lực.

Đầu tư công được xã xác định là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã hơn 88,54 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã giải ngân hơn 60,3 tỷ đồng, đạt 68,12% kế hoạch. Một số công trình có tiến độ giải ngân cao như Nhà văn hóa, khu thể thao Mỵ Hòa và đường giao thông Cuối Hạ - Nam Thượng.

Người dân xã Dũng Tiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị đối thoại về công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Huy - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, địa phương đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án còn chậm, trong đó có Trường Mầm non Cuối Hạ và dự án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở. Việc đẩy nhanh thi công, giải ngân được gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn và sớm đưa công trình vào phục vụ đời sống dân sinh.

Cùng với đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số tiếp tục được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Năm 2026, 100% cán bộ, công chức làm chủ kỹ năng số cơ bản; 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý trực tuyến toàn trình. Hệ thống một cửa điện tử tiếp nhận 5.583 hồ sơ, trong đó 99,82% được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,5%. Công tác tiếp công dân được duy trì, các đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện được tập trung xem xét, giải quyết, góp phần giữ ổn định tình hình ở cơ sở.

Từ những cánh đồng, triền đồi đến các dự án đầu tư quy mô lớn, Dũng Tiến đang từng bước mở rộng dư địa phát triển. Với quyết tâm đổi mới trong điều hành, sự đồng thuận của người dân và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương hướng tới khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hồng Trung