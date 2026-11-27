Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Với không gian kinh tế được mở rộng sau hợp nhất, Phú Thọ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, toàn diện, thực chất và hiệu quả, từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới sản xuất, thương mại khu vực và toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất thiết bị IoT thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nhà máy Lumi Smart Factory.

Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn địa phương. Cùng với khung định hướng chiến lược, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hội nhập quốc tế về kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, triển khai Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế”; thúc đẩy các đề án chuyên sâu về phát triển logistics, thương mại điện tử, phòng vệ thương mại và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và dịch vụ logistics. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh theo hướng minh bạch, thông thoáng. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên duy trì cơ chế đối thoại thực chất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Chủ động đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới các đối tác chiến lược có thế mạnh về công nghệ nguồn, quản trị hiện đại và tiềm lực tài chính vững mạnh.

Chủ trương đúng đắn cùng môi trường đầu tư thuận lợi đã tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, chuẩn hóa quản trị và từng bước vươn ra thị trường thế giới. Nhà máy Lumi Smart Factory tại Khu công nghiệp Thăng Long III không chỉ sản xuất các thiết bị IoT, nhà thông minh (smarthome) mang thương hiệu Việt, doanh nghiệp còn mở rộng hoạt động theo các mô hình ODM, OEM, EMS - đảm nhận trọn vẹn từ khâu nghiên cứu, thiết kế theo đơn đặt hàng đến sản xuất bo mạch và thiết bị hoàn chỉnh cho đối tác quốc tế. Chia sẻ về chiến lược phát triển, ông Đàm Đắc Quang - Giám đốc Lumi Smart Factory nhấn mạnh, muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp bắt buộc phải làm chủ công nghệ lõi, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng chính chất lượng sản phẩm. Việc đưa nhà máy hiện đại vào vận hành giúp Lumi đón đầu xu hướng công nghệ IoT, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều đối tác tại các thị trường khó tính và giàu tiềm năng như Etec (Israel), Hogar Control và Eureka Forbes (Ấn Độ), Elite (Australia)...

Tư duy hội nhập của tỉnh đã chuyển từ mở rộng quy mô, thu hút vốn bằng mọi giá sang chú trọng chất lượng, hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa đối với kinh tế địa phương. Những con số tăng trưởng đã minh chứng sinh động cho hiệu quả của định hướng này. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,52%, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá mới. 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn ước đạt 2,48 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ và bằng 153,7% kế hoạch cả năm. Vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng qua ước đạt 56,9 tỷ USD, tăng 91% so với cùng kỳ và vượt 44,05% kế hoạch năm. Với khoảng 900 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, các nhóm hàng chủ lực như điện tử, linh kiện, dệt may và sản phẩm công nghiệp chế biến ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế.

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đặt ra không ít thách thức về năng lực cạnh tranh, quy mô sản xuất, trình độ công nghệ chưa đồng đều khiến khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia gặp nhiều rào cản. Tỉnh xác định tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công bằng. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh tăng cường các giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế.

Lệ Oanh