Tạo động lực mới từ tái cơ cấu ngành công nghiệp

Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, công nghiệp Phú Thọ đang từng bước chuyển dịch theo chiều sâu, chú trọng tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Những năm qua, công nghiệp Phú Thọ có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. Cơ cấu nội ngành từng bước chuyển dịch theo hướng giảm phụ thuộc vào các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, lao động, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao. Các sản phẩm chủ lực như ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, dệt may... duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Giai đoạn 2021-2025, ngành công nghiệp tăng trưởng bình quân 11,9%/năm, đưa tỷ trọng khu vực công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 41%. Riêng 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,93% so với cùng kỳ. Năng lực tham gia mạng lưới sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế của doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 70 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Dell, Apple...

Nhiều dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại đã và đang được triển khai hiệu quả như MDF Mê Kong, Tasa, Takao Granite, Á Mỹ, Regent, Inoue Việt Nam, BYD, V.Sun, Hanyang DGT, Jahawa Electronics, Innovation Việt Nam, CNC Tech... Qua đó, từng bước hình thành các lĩnh vực sản xuất chuyên môn hóa, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực cơ khí chính xác.

Hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 hiện cung ứng linh kiện cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Năng An - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao của đối tác về tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình sản xuất xanh, công ty chú trọng đầu tư máy móc hiện đại, từng bước tự động hóa dây chuyền nhằm nâng cao độ chính xác của sản phẩm, tiết kiệm năng lượng. Chủ động đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp duy trì ổn định đơn hàng, đồng thời mở rộng khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp”.

Thực tiễn sản xuất cho thấy, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Đây cũng là những nội dung trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình chuyển dịch, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp xanh, thông minh, tuần hoàn hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trong đó, công nghiệp giữ vai trò động lực chính, thương mại - dịch vụ và logistics là những lĩnh vực mũi nhọn kết nối vùng.

Theo mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP phấn đấu đạt 55,1-55,4%; tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15-15,5%/năm. Công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu chiếm trên 92% cơ cấu nội ngành; công nghiệp khai khoáng giảm xuống dưới 3%; giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt 45-50% và tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 45%.

Công ty CP Takao Việt Nam (Khu công nghiệp Trung Hà) đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất gạch ceramic và ngói tráng men.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và khai thác hiệu quả lợi thế thương mại. Trọng tâm là tạo đột phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm; từng bước chuyển dịch cơ cấu nội ngành từ các lĩnh vực thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành sử dụng nhiều vốn, công nghệ, phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp carbon thấp. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, chuyển từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Cùng với chuyển dịch cơ cấu ngành, tỉnh chú trọng tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp gắn với các vùng động lực tăng trưởng, phù hợp với phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát huy lợi thế vị trí trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp có tính chuyên môn hóa cao, tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng, từng bước hình thành các cụm công nghiệp sinh thái, thông minh.

Tái cơ cấu ngành công nghiệp không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới. Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và sự chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, công nghiệp Phú Thọ có thêm động lực phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nguyễn Huế