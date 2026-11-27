Vạn Xuân gỡ điểm nghẽn mặt bằng, mở đường cho các dự án

Sau sáp nhập, xã Vạn Xuân có không gian phát triển rộng mở với nhiều lợi thế về giao thông, công nghiệp và dịch vụ. Trên địa bàn có hai cụm công nghiệp (CCN) là Vạn Xuân và Tam Nông cùng nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông, khu dân cư. Song, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, việc tạo quỹ đất sạch, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền địa phương.

Tại CCN Tam Nông, đến trung tuần tháng 11/2026 đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 62,3ha. Tuy nhiên, vẫn còn một phần diện tích chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Đơn cử tại thôn 13 hiện còn 33 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, hoàn thành GPMB những phần diện tích còn lại đang là nhiệm vụ được địa phương ưu tiên.

CCN Tam Nông đang chuẩn bị khởi công.

Khó khăn trong công tác GPMB ở Vạn Xuân chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa đồng bộ và những kiến nghị của người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ. Có những trường hợp phải rà soát hồ sơ nhiều lần, đối chiếu giữa giấy tờ và hiện trạng sử dụng đất mới có đủ căn cứ giải quyết.

Để tháo gỡ, xã thành lập các tổ công tác phụ trách từng dự án, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi từng địa bàn, từng hộ dân. Đối với những trường hợp còn kiến nghị, cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, tiếp thu ý kiến, kiểm tra hồ sơ địa chính, phối hợp với đơn vị đo đạc và các hộ liền kề xác định lại diện tích đất ngoài thực địa.

Trong quá trình này, đội ngũ cán bộ thôn giữ vai trò quan trọng, bởi họ là những người gần dân, có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh với chính quyền những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Theo ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng thôn 13, công tác vận động phải kiên trì, không thể nóng vội. Chúng tôi phối hợp với cán bộ xã, các tổ chức đoàn thể gặp gỡ từng hộ, giải thích các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết. Mong muốn của thôn là bà con hiểu, đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Cùng với việc kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại, xã cũng kiên quyết thực hiện các biện pháp hành chính theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất khi đã bảo đảm đầy đủ căn cứ và trình tự pháp lý. Qua đó, vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, vừa bảo đảm công bằng giữa các hộ dân trong vùng dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.315 kết nối Quốc lộ 32C với tuyến đường liên vùng đang được khẩn trương thi công.

Không chỉ tập trung tháo gỡ vướng mắc tại CCN Tam Nông, công tác GPMB ở nhiều dự án khác trên địa bàn xã cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.315 kết nối Quốc lộ 32C với tuyến đường liên vùng, toàn bộ 391 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích trên 9,57ha. Tương tự, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại các xã Thọ Văn, Vạn Xuân và Hiền Quan cũng nhận được sự đồng thuận của 100% số hộ có đất thu hồi.

Kết quả này cho thấy, khi chính sách được công khai, quyền lợi của người dân được giải quyết thỏa đáng, những khó khăn về mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Đây cũng là kinh nghiệm để Vạn Xuân tiếp tục triển khai các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 10, khu 13 thuộc xã Lam Sơn cũ và khu 18, khu 19 thuộc xã Vạn Xuân cũ.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp thẩm quyền đã tạo điều kiện để xã chủ động hơn trong xử lý các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý rộng, trong khi nhân lực chuyên môn còn hạn chế. Xã đã tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, phân loại từng nhóm vướng mắc, gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị với tiến độ GPMB từng dự án.

Đồng chí Bùi Thế Học, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết: Quan điểm xuyên suốt của địa phương là đẩy nhanh tiến độ GPMB nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Xã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm từng vướng mắc. Cùng với tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu tư, địa phương đặc biệt quan tâm đến việc ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế lâu dài cho người dân sau thu hồi đất.

Với lợi thế kết nối Quốc lộ 32C, ĐT.315 và đường Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện hạ tầng các CCN sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Vạn Xuân. Mỗi phần diện tích được giải phóng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ một dự án mà còn tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, mở rộng không gian kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngọc Tuấn